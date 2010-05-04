Küçük kıza babasının spermi mi bulaştı?

T24-

Esrarengiz olay, Aydın'ın merkeze bağlı Umurlu Beldesi'nde 5 ay önce ortaya çıktı. Annesine karnının şişmeye başladığını ve sürekli ağrıdığını söyleyen ilköğretim öğrencisi 14 yaşındaki E.T., ailesi tarafından Aydın'daki özel bir hastaneye götürüldü. Kontrollerde E.T.'nin bakire olmasına rağmen 5 aylık hamile olduğu anlaşıldı. Durumu öğrenen anne ve baba büyük şok yaşarken, hastane yönetimi durumu güvenlik güçlerine bildirdi.



BABASININ SPERMİ Mİ BULAŞTI?



E.T.'nin babası S.T., "Kızımın hamile kaldığı söylenen tarihlerde eşimle ilişkiye girmiştik. İlişki sonrasında da spermleri sildiğim bezi banyoya atmıştık. Kızım o bezi vajinasına sürmüş olabilir. Başka bir erkekle ilişkiye girmesine ihtimal vermiyoruz" dedi.Muayenesinde cinsel ilişkiye girdiğine dair bulguya rastlanmayan E.T. psikolog kontrolüne alındı. Soruşturma kapsamında Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, E.T.'nin durumuna ilişkin uzmanlardan destek aldı. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, E.T.'nin ilişkiye girmeden hamile kaldığı yönünde rapor hazırladı. Uzmanlar da kızlık zarı yırtılmadan ve cinsel ilişkiye girmeden hamile kalınabileceğini doğruladı.



NORMAL DOĞUM YAPTI

Olayın ortaya çıkmasından 4 ay sonra, önceki gün küçük E.T., gizlice getirildiği Aydın Zübeyde Hanım Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde normal doğumla sağlıklı bir kız bebek dünyaya getirdi. E.T. bebeği ile birlikte taburcu edildi. Bebeğin baba adı bölümü raporda boş bırakılırken, Valiliğin aileyle ilgilenecek psikolog görevlendirdiği bildirildi.



DNA TESTİ İÇİN BABADAN DA NUMUNE ALINDI

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Hüsnü Tırpancı, E.T.'nin dünyaya getirdiği bebeğin babasının tespiti için DNA testi yapılacağını söyledi. Verdiği, `bezden bulaşmış olabilir' yönündeki ifadenin ardından, baba S.T.'den de numune alındığını ve Adli Tıp Kurumu'na gönderildiğini aktaran Tırpancı, gelecek sonuca göre hareket edileceğini belirtti. (vatan)