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Yaşam

Küçük Kardelen'in katil zanlısı Türkiye'de

Almanya’da 12 Ocak günü kaçırılarak tecavüz edilip öldürülen Kardelen Kıraç’ın (8) katil zanlısı kapı komşuları Ali Kur çıktı

05 Şubat 2009 02:00

Almanya’nın Paderborn kentinde 12 Ocak günü evlerinin önünden kaçırılarak tecavüz edilip öldürülen Kardelen Kıraç’ın (8) katil zanlısının kapı komşuları Ali Kur (29) olduğu açıklandı.

Kardelen’in kaybolduktan 3 gün sonra evlerinden 60 kilometre uzaklıktaki Möhne Gölü yakınlarındaki baraj yoluna atılmış kıyafetleri, daha sonra da ormanlık alanda tecavüz edilip boğulmuş vaziyette cesedi bulundu. Küçük kızın cesedinin bulunduğu alanda araştırma yapan teknik ekip, otlar arasında bir Türk kuyumcuya ait kartvizit buldu. Cinayet masası dedektifleri bu kartvizitle zanlının izine rastladı. Polis, küçük kızın kapı komşuları Ali Kur’un evine baskın düzenledi. Ancak Kur çiftini evde bulamadı. Tuncelili Ali Kur’un evinde yapılan aramada ele geçen DNA örnekleriyle, kızın cesedinde rastlanan örneklerin aynı kişiye ait olduğu tespit edildi. Katil zanlısının Ali Kur olduğu böylece belirlendi. Ali Kur, küçük kızın kaybolmasından hemen sonra karısıyla kayıplara karıştı.

Türkiye'de mi?

2001 yılında Almanya’ya geldikten bir yıl sonra Zehra Kur ile evlenen Ali Kur’un geçen yıl Benedikter caddesindeki eve taşındığı belirlendi. İşsiz olan Ali Kur’un aylık 900 Euro yardım ile geçindiği ve Kardelen’in ailesiyle hiç tanışmadıkları ortaya çıktı. Kardelen’in öldürülmesinden hemen sonra Ali Kurt arkadaşlarına, ’Hasta olan babamı ziyarete gidiyorum" diyerek ortadan kayboldu. Padernborn polis merkezinde basın toplantısı düzenleyen Başsavcı Horst Ruerup ve Savcı Ralf Vetter, Ali Kur’un Aydın’da babasının yanında olduğunun sanıldığını belirterek uluslarası arama emri çıkardıklarını söyledi.

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