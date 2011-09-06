Küçük İskender de sözünü sakınmayacak!



T24 - Baturhan Fatih İlhan

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Sabit Fikir ve İstanbul Modern işbirliğiyle düzenlenen “Sözünü Sakınmadan” edebiyat toplantıları, 8 Eylül’de (bu Perşembe) bir söyleşiye daha ev sahipliği yapıyor. Türkiye'de edebiyat eleştirisi alanında, camianın yüzaklarından Semih Gümüş ve Ömer Türkeş’in yeni konuğu edebiyatın haylaz çocuğu(*) Küçük İskender! Şair, 'Sözünü Sakınmadan’da sıra dışı edebiyatını anlatıp merak edilenleri yanıtlayacak.







Küçük İskender'i Tanıyor Musunuz?





Bugün en yaygın biçimde "Küçük İskender" mahlasıyla tanınan Derman İskender Över, 1964'te İstanbul'da dünyaya geldi. ‘Marjinal şair’ olarak tanınmaya başlaması 1985'leri bulur. Günümüze değin onlarca şiir ve özgür metin, bir günlük, üç roman, iki özel derleme, bir inceleme, bir antoloji olarak pek çok edebi eser sığdırmayı başardı. Bir dönem seslendirme, senaristlik, radyo programcılığı ve şiir matineleri düzenlemek gibi uğraşlar da edimnen Lüçük İskender, içlerinde 'Ağır Roman' ve ‘O Şimdi Asker’in de bulunduğu beş filmde oyuncu olarak da rol aldı. Halen çeşitli dergilerde makaleler yazmayı ve kitaplaşmış eserlerini yayımlamayı sürdürüyor.

Bu tabir tamamıyla mecazi bir benzetme olup, şairi tarif ve de taltif etme çabası güder.





İSTANBUL MODERN - BAHÇE

8 Eylül, Perşembe – 19.00

Katılım/İrtibat:

Şebnem Soral (0212) 229 76 26/148

sebnems@contactplus.com.tr





