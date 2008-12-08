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Yaşam

Küçük iller boşalıyor

2007 yılında Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, 37 ilin nüfusu arttı, 44 ilin ise azaldı. Nüfusu en çok artan il yine İstanbul

08 Aralık 2008 02:00

2007 yılında Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, 37 ilin nüfusu arttı; 44 ilin ise azaldı. 

Nüfusu en çok artan il, 2 milyon 555 bin kişi ile İstanbul oldu. İstanbul’un nüfusu, 10 milyondan, 12.5 milyona çıktı. Nufüs artışında İstanbul’u, Ankara, İzmir, Bursa ve Gaziantep izledi.

Ankara’nın nüfusu 4.5 milyona, İzmir’inki ise 3 milyon 750 bin’e yaklaştı.

Nüfusu azalan il sayısı ise artanlardan fazla. Trabzon, Konya, Tokat ve Yozgat nüfusu en çok azalan iller oldu. Trabzon’da yaşayanların sayısı 235 bin kişi azalarak 740 bin’e düştü.

2000 yılında 67 milyon olan Türkiye’nin nüfusu ise 2007’deki adrese dayalı sayıma göre 70 milyona yükseldi.

Nüfusu en az artan il ise 291 kişiyle Zonguldak oldu. Zonguldak’ın 2000 yılındaki nüfus sayımı sonuçlarına göre 615 bin 599 olan nüfusu, 2007 yılına gelindiğinde 615 bin 890 kişi oldu.

Nüfusu 1 milyonun altında kalan illerde ise bir değişiklik olmadı. Her iki sayımın sonuçlarına göre de nüfusu 1 milyonun altında kalan illerin sayısı 63.

Bir taraftan nüfusu azalan illerin sayısı nüfusu artan illerin üzerindeyken, diğer taraftan da nüfus artış hızı düşüyor.



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