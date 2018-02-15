Küçük Hira'yı balkondan attığı iddiasıyla yargılanan yakınına müebbet hapis

Mustafa ERCANMERSİN, (DHA)- MERSİN\'de bir yıl önce balkondan atıldığı iddia edilen Hira Dağ\'ın (3.5) katil zanlısı olarak yargılanan Türkan İlhan (27) ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, merkez Mezitli ilçesinde geçen 22 Mart\'ta saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Annesi Devran Dağ tarafından televizyon izlemesi için salona bırakılan minik Hira\'yı, evde bulunan annesinin kuzeni Türkan İlhan kucağına aldı. Hira, iddiaya göre İlhan\'ın kucağındayken 12\'nci kattaki dairenin salonundaki \'Fransız balkon\' olarak bilinen 1 adımlık mesafe kadar dışarıya çıkması olan, önü korkuluklu bölümden düştü. İlhan, olayın şoku ile kimseye bir şey söylemeden salondan diğer odaya geçerken, bahçede bulunanlar evdekilere minik kızın düştüğünü haber verdi. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi\'ne kaldırılan minik Hira, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı, Türkan İlhan tutuklandı. \'Kasten öldürme\' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan 2 çocuk annesi Türkan İlhan, bugün Mersin 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki 3\'üncü duruşmaya tutuklu olduğu cezaevinden SEGBİS aracılığı ile bağlandı. Küçük Hira\'nın ailesi ve avukatların hazır bulunduğu duruşmada, Türkan İlhan\'ın avukatının gelmemesi nedeniyle mahkeme başkanı duruşmaya bir süre ara verip barodan yeni avukat talep edilmesini istedi. Baronun tayin ettiği avukatın gelmesi üzerine devam eden duruşmada mütalaasını veren savcı, Türkan İlhan\'ın kasten öldürme suçunu işlendiği gerekçesi ile ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istedi.

Ailenin avukatı da sanığın indirim uygulanmaksızın cezalandırılmasını talep ederken, anne Devran Dağ ve baba Emrah Dağ, çocuklarının ölümünden İlhan\'ın sorumlu tutarak cezalandırılmasını istedi. Suçlamaları reddeden Türkan İlhan da, \"Ben de bir anneyim, iki çocuğum var. Ben bir karıncayı bile incitmem. Yemin ederim ben yapmadım. Önce Allah\'a sonra size sığınıyorum\" diye kendini savundu.

İfadelerin alınmasının ardından karar veren mahkeme heyeti, ilk olarak sanık hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi. Daha sonra İlhan\'ın iyi hali göz önüne alınarak ceza ömür boyu hapis cezasına çevrildi.

İYİ HAL OLUR MU?

Mahkeme çıkışı konuşan baba Emrah Dağ, verilen cezayı az bulduğunu dile getirerek, \"Ağırlaştırılmış müebbet verdiler. Fakat benim anlamadığım çocuk katilinin nasıl iyi hali olur? Ondan dolayı da cezayı müebbet hapse çevirdiler. Bu kadın 10 sefer ağırlaştırılmış müebbet hapis alsa bile yine bizim içimiz rahatlamayacak. Bu dava da, aile olarak temiz hakkımızı kullanacağız. Davayı temize göndereceğiz. Oradan da ne karar çıkarsa saygı ile kabul edeceğiz\" dedi.

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