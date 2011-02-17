-KÜÇÜK HASRET GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI EDİRNE (A.A) - 17.02.2011 - Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Şerbettar köyünde kullanılmayan bir evin odasında gömülü şekilde bulunan Hasret Karakoç'un (8) cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi morgundan alınan Hasret Karakoç'un cenazesi, Şerbettar köyündeki evine getirildi. Küçük Hasret'in tabutu, ailesi ve yakınları tarafından cenaze aracından alınarak evin bahçesine taşındı. Hasret'in annesi Emine, babası İlkay Karakoç uzun süre küçük kızın tabutuna sarılarak ağladı. Hasret'in acısına dayanamayan anne, açılan tabutta kızının yanaklarını son kez okşadıktan sonra sinir krizi geçirdi. Hasret'in dedesi ve babaannesi de fenalık geçirince olay yerine ambulans çağrıldı. Yaklaşık 1 saat evin bahçesinde bekleyen küçük kızın naaşı, öğle vakti köy mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Köy imamı Eşref Sevimli, küçük Hasret'in hain bir şekilde öldürülerek şehit edildiğini söyledi. İnsan hakları ve demokrasinin canilerden yana olduğunu ifade eden Sevimli, ''Şimdi bu yavruya kıyanların cezası ne olabilir sizce? Her birimiz belki lime lime etmek isteriz. İnsan haklarıdır, bağımsızlıktır, demokrasidir, herkes canilerden yana olursa, onlarda o hakların arkasına sığınır. Bizlerde böyle yavrularımızın arkasından ağlarız. Bu yavrumuz masum olduğundan, küçük olduğundan cennetin kuşu olacaktır inşallah'' diye konuştu. -''O KADINI BU KÖYDE İSTEMİYORUZ'' Şerbattar köyünde oturan Hasan Aygün, küçük kızın öldürülmesine hala inanamadıklarını, cinayet zanlısı S.Ş'ye ve oğlunu köylerinde bir daha görmek istemediklerini söyledi. S.Ş'nin daha önce de abisini öldürüldüğünü ve 12 yıl cezaevinde yattığını anlatan Aygün, ''Bu kadın zaten çok tehlikeliydi. Daha önce de abisini öldürmüş, 12 yıl cezaevinde yatmıştı. Cezaevinden afla çıkınca köyümüze geldi. Sürekli komşularıyla kavga ediyordu. Çok sayıda mahkemelik davası vardı. Sonunda yapacağını yaptı. Küçük Hasret'e kıydılar. Biz cinayeti oğlunun işlediğine inanmıyoruz. Oğlu ve kadın birlikte yaptılar. O kadını bu köyde istemiyoruz'' dedi. Dün Havsa jandarma ekiplerince, Şerbetli köyünde yaşayan İlkay ve Emine Karakoç çiftinin kızları ilköğretim öğrencisi Hasret Karakoç'u kullanılmayan bir evin odasında gömülü bir şekilde bulunmuştu. Olayla ilgili gözaltına alınan Sebahat Ş. (55) ile 17 yaşındaki oğlu S.Ş çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.