Küçük Hakan ekmek alıp, eve dönerken vurulmuş

GAZİANTEP\'te dün sokakta oynayan çocukların gürültü yapmasına sinirlendiği öne sürülen Hanifi Cinpolat (60) pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu yaşamını yitiren Hakan Gezer\'in (12) cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Hakan Gezer\'in, ekmek aldıktan sonra evine giderken, Cinpolat\'ın ateşlediği tüfekten çıkan saçmalara hedef olduğu ortaya çıktı.

Hacıbaba Mahallesi\'nde meydana dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, evinde oturan Cinpolat, sokakta oyun oynayan çocuklardan gürültü yapmamalarını istedi. Bu sırada tepki gösteren çocukların aileleri ile Hanifi Cinpolat arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında öfkelenen Hanifi Cinpolat, evinden aldığı pompalı tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği aralarında çocukların da bulunduğu Hakan Gezer yaşamını yitirdi, 7 kişi ise yaralandı.

TABUTUNA SÜREKLİ GİYDİĞİ GALATASARAY FORMASI KONULDU

Ölümüyle yakınlarını yasa boğan, ailenin 3 çocuğundan en büyüğü olan Hakan Gezer\'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu\'nda otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Gezer\'in cenazesi, öğle vakti Asri Mezarlığı\'nda kılınan cenaze namazı sonra gözyaşlarıyla toprağa verildi. Törende ayakta durmakta güçlük çeken Hakan Gezer\'in hamallık yapan babası Mehmet Gezer, oğlunun tabutu başında gözyaşı dökerken, annesi Meltem Gezer ise sinir krizi geçirdi. Gezer\'in tabutuna, çok sevdiği ve sürekli giydiği Galatasaray forması konuldu. Hakan\'ın kavga sırasında, çocuklarla oyun oynamadığı, ekmek aldıktan sonra eve dönerken saçmanın kafasına isabet ettiği ortaya çıktı. Hakan Gezer\'in amcası olan İmam Gezer, \"Yeğenim ekmek almaya gitmek için evden çıktı. Marketten ekmek aldıktan sonra eve dönerken, iki ailenin arasında kavga olmuş. Adam tüfeği çekip rast gele sıkmış, yeğenimi vurmuş. Hepimiz perişanız\" dedi.

Olaydan sonra gözaltına alınan Cinpolat ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hakan Gezer\'in fotoğrafı

- Hakan Gezer\'in cenazesi

- Yakınlarının ağlaması

- İmam Gezer ile röp.

- Cenaze namazının kılınması

​- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI / GAZİANTEP (DHA)