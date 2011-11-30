-Küçük Gizem'in okulunda yas var ORHANGAZİ (A.A) - 30.11.2011 - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde şofbenden sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden 11 yaşındaki Gizem Bera Yüksel'in okulunda yas var. Sabah saatlerinde okula gelen ve olaydan son derece etkilendikleri görülen Orhangazi Atatürk İlköğretim Okulu 5-F sınıfı öğrencileri, en önde oturan Gizem'in sırasına ''Seni unutmayacağız'' yazısı ve karanfiller bıraktı. Bazı öğrencilerin gözyaşlarını tutamadıkları görüldü. Sınıf öğretmeni Özlem Keçe, çok başarılı bir öğrenci olan Gizem'in ölüm haberi ile adeta yıkıldıklarını ve büyük üzüntü duyduklarını belirtti. Önceki gün akşam saat 22.00 sıralarında Arapzade Mahallesi'ndeki evlerinde aile fertleri tarafından banyoda baygın halde bulunan kardeşlerden İrem Silay Yüksel (12), Orhangazi Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Bursa'ya götürülerek Şevket Yılmaz Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Gizem Bera Yüksel (11) ise Orhangazi Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.