Küçük Gizem yardım bekliyor

Mersin'in Silifke ilçesinde Gaucher hastalığına yakalanan Gizem Esetekin, tedavi için hayırseverlerin yardımını bekliyor.



Arkum Beldesi Arkarası Mahallesi'nde yaşayan Esetekin ailesinin 6 yaşındaki küçük kızları Gizem, karaciğer ve dalağındaki büyümeyle devam eden hastalığı nedeniyle zor günler geçiriyor.



İzmir'deki Efes Müzesi'nde bekçilik yapan İbrahim Esetekin'in maddi durumu tedaviyi karşılamakta zorlanırken, sosyal güvencesinin de ilaç masraflarını ödememesi, Esetekin ailesinin sıkıntılı günler yaşamasına neden oluyor.



Kızıyla birlikte Silifke'de yaşayan Naime Esetekin, 1995 yılında akraba evliliği yaptığını, Gizem'den önce dört çocuğunu doğmadan kaybettiğini söyledi.



Kızının küçüklükten bu yana dalağında büyüklük olduğunu belirten Esetekin, geçen yıl şiddetli karın ağrısı ve mide bulantısı şikâyetiyle Gizem'i Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’na götürdüklerini ifade etti.



Arkarası İlköğretim Okulu birinci sınıf öğrencisi Gizem'e doktorların tüm incelemeleri ve testleri yaptığını bildiren Esetekin, şöyle dedi:



"Burada yapılan tahlil ve tetkiklerden sonra kızıma konulan teşhisle gaucher hastası olduğu ortaya çıktı. Bir haftalık araştırmalarının ardından kızımda anemi, hepatomegali, splenomegali, enzimatik analizde glucocerebrosidase aktivitesi düşüklüğü, karaciğer ve dalakta büyüme olduğu anlaşıldı. Kızımın doğumsal metebolik hastalık olarak bilinen Gaucher hastası olduğu, ömrünün sonuna kadar da ilaç tedavisi görmesi gerektiği söylendiğinde dünyam yıkıldı.



Gizem'in maliyeti bin 500 YTL olan ve ithal edilen iğnelerden 15 günde bir kullanması gerekiyor. Ancak bu iğneleri SGK karşılamıyor. Bu iğne ve tedavisi yalnızca Adana, İzmir ve Ankara'da yapılıyor."



Eşinin İzmir'de bekçilik yaptığını ifade eden Esetekin, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Maddi durumumuz iyi değil. Kira ve mutfak masraflarıyla boğuşurken, tedavi ücretlerini karşılayamıyoruz.



Doktorlar, her 15 günde bir iğne yapılmazsa çocuğum öleceğini söyledi. Ne yapacağımızı bilemiyorum. Kızım Gizem'in yaşamasını istiyorum, tek çocuk olan Gizem'i kaybetmek istemiyorum."



Hastalığının bilincinde olan Gizem de hayırseverlerin kendilerine destek çıkmasını isteyerek, "Okumak ve yaşamak istiyorum. Bana yapılacak iğnelerin sonunda iyileşecek ve okuluma devam edebilecekmişim. Ama bizim yeteri kadar paramız yok. Büyüklerimizden yardım bekliyorum" diye konuştu.



Gizem, okulunu bitirip doktor olmak ve ileride kendisi gibi hastaları tedavi etmek istediğini söyledi.



(AA)

