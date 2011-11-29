Küçük Gizem şofben kurbanı





T24- Sınıfta geçen yıl arkadaşlarına öğüt verirken çekilen görüntüleri internette tıklanma rekorları kıran 11 yaşındaki Gizem Bera Yüksel, şofben zehirlenmesinden öldü. Ablası İrem yaşamı savaşı veriyor. Gizem, katıldığı Beyaz Show'da ise zekası ve hazırcevaplığı ile izleyenleri ekran başına kilitlemiş ve kahkahaya boğmuştu.



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Alınan bilgiye göre, olay saat 22.00 sıralarında Yüksel ailesinin Bursa'nın Orhangazi ilçesi Arapzade Mahallesi'ndeki evinde meydana geldi.

İrem Sılay Yüksel (12) ile Gizem Bera Yüksel (11), yıkanmak için banyoya girdi. Baba Salih Yüksel yaklaşık 15 dakika seslerini duymadığı çocuklarını merak edince, anne Ayla Yüksel'den banyoya bakmasını istedi. Anne, İrem ve Gizem'in yerde hareketsiz buldu. Bunun üzerine Salih Yüksel, 112 Acil Servis'ten yardım istedi. Olay yerine gelen ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan kardeşlere ilk müdahale burada yapıldı.

İrem ve Gizem'in şofben gazından zehirlendiğini haber alan yakınları Devlet Hastanesine akın etti. Gözyaşlarına boğulan 6 çocuk annesi Ayla Yüksel, yakınlarının yardımı ile ayakta kalabildi.

Endişeli bekleyiş sürerken İrem, ilk müdahalenin ardından Bursa'ya sevk edildi. İrem'in sevkinin ardından Bursa'ya götürülen anne, güçlükle ayakta durabildi.

Bir süre sonra ise doktorlar, baba Salih Yüksel ve yakınlarına, Gizem'in tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını söyledi. Acı haberi alan Gizem'in bazı yakınları feryat edip baygınlık geçirdi.

Türkiye, Gizem'i zekası ile tanımıştı

Küçük Gizem'in, geçen yıl öğretmeninin sınıfta arkadaşlarına öğüt verirken çektiği görüntüleri internette tıklanma rekorları kırınca televizyon kanallarında üst üste haber olmuştu.

Türkiye, Orhangazi'de Atatürk İlköğretim Okulu'nda 4. sınıf öğrencisi olan Gizem Bera Yüksel'i 2010 yılında sosyal paylaşım siteleri ve internette tıklanma rekorları kıran görüntüleriyle tanıdı.

Babası inşaat işçisi, annesi ev hanımı 6 çocuklu bir ailenin kızı olan Gizem'in, Kanal D'de yayımlanan Beyaz Show'daki konuşmaları ise Türkiye'yi kahkahaya boğmuştu.

Programda Bursa Valisi'ne sitem eden Gizem daha sonra da Vali Şahabettin Harput'un konuğu olmuştu.