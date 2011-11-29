-Küçük Gizem bu defa ağlatacak ORHANGAZİ (A.A) - 29.11.2011 - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde şofbenden sızan gazdan zehirlenen kız kardeşlerden biri hayatını kaybetti, diğeri yaşam savaşı veriyor. İrem Sılay Yüksel (12) ile kardeşi Gizem Bera Yüksel (11), Arapzade Mahallesi'ndeki evlerinde yıkanmak için banyoya girdi. Baba Salih Yüksel yaklaşık 15 dakika seslerini duymadığı çocuklarını merak edince, anne Ayla Yüksel'den banyoya bakmasını istedi. Anne, İrem ve Gizem'in yerde hareketsiz buldu. Bunun üzerine Salih Yüksel, 112 Acil Servis'ten yardım istedi. Olay yerine gelen ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan kardeşlere ilk müdahale burada yapıldı. İrem ve Gizem'in şofben gazından zehirlendiğini haber alan yakınları Devlet Hastanesine akın etti. Gözyaşlarına boğulan 6 çocuk annesi Ayla Yüksel, yakınlarının yardımı ile ayakta kalabildi. Endişeli bekleyiş sürerken İrem, ilk müdahalenin ardından Bursa'ya sevk edildi. Bir süre sonra ise doktorlar, baba Salih Yüksel ve yakınlarına, Gizem'in tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını söyledi. -Türkiye, Gizem'i zekası ile tanımıştı- Bu gece hayata veda eden küçük Gizem'in, geçen yıl öğretmeninin sınıfta arkadaşlarına öğüt verirken çektiği görüntüleri internette tıklanma rekorları kırınca televizyon kanallarında üst üste haber olmuştu. Türkiye, Orhangazi'de Atatürk İlköğretim Okulu'nda 4. sınıf öğrencisi olan Gizem Bera Yüksel'i 2010 yılında sosyal paylaşım siteleri ve internette tıklanma rekorları kıran görüntüleriyle tanıdı. Bu görüntülerde arkadaşlarına ders çalışmaları ve uslu durmaları için öğütler veren Gizem, televizyon kanallarında da haber oldu. Babası inşaat işçisi, annesi ev hanımı 6 çocuklu bir ailenin kızı olan Gizem'in, Kanal D'de yayımlanan Beyaz Show'daki konuşmaları ise Türkiye'yi kahkahaya boğmuştu.