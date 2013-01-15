Küçük gazeteciden Erdoğan'a: Başbakanlık nasıl bir duygu?

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 8 yaşındaki Hale Tuana Hançerkıran ile okul projesi için röportaj yaptı. Erdoğan, ''Başbakanlık nasıl bir duygu?'' sorusuna, ''Sorumluluğu büyük bir o kadar da önemli bir görev. Vatana millete hizmet etme fırsatı veriyor'' yanıtını verdi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Turhan Fevzioğlu İlköğretim Okulu 2. Sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Hale Tuana Hançerkıran ile partisinin grup toplantısının ardından Meclis'teki makam odasında bir süre görüştü ve küçük kızın okul projesi için hazırladığı soruları yanıtladı.

Sabah saatlerinde Meclis'e babası ile gelen Tuana, AKP Grup Toplantısı öncesinde kuliste gördüğü Başbakan Erdoğan ile kısa bir süre sohbet etti.

Erdoğan, burada ''Benim de senin kadar torunum var. Sen benim adımı biliyor musun?'' diye sordu. Başbakan Erdoğan'ın kulağına ismini söyleyen Tuana, burada okul projesi için kendisiyle röportaj yapmak istediğini belirtti.

Erdoğan da grup toplantısının ardından odasında röportaj yapabileceğini söyledi.

Tuana, bu kısa görüşmenin ardından Başbakan Erdoğan'ın, AKP Grup Toplantısı'ndaki konuşmasını kürsünün arkasından dinledi. Konuşma sırasında Tuana'nın ara ara Başbakan Erdoğan'ı alkışladığı ve kendisine hediye edilen oyuncak bebekle oynadığı görüldü.

Grup toplantısının ardından Tuana ve babasını Meclis'teki makam odasında ağırlayan Başbakan Erdoğan, burada kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

'Başbakanlık nasıl bir duygu?

Başbakan Erdoğan'ın, küçük kızın ''Nasıl enerjik kalabiliyorsunuz?'' sorusunu ''Benim kötü alışkanlıklarım yok. Ben alkol almam, sigara içmem'' şeklinde yanıtladığı öğrenildi.

Çocuklarına nasıl vakit ayırdığını sorusuna da Erdoğan, çocuklarının artık yetişkin olduğunu, 3 çocuğunun evli, 2 erkek, 1 de kız torunu olduğunu söyledi.

Tuana'nın ''Başbakanlık nasıl bir duygu?'' sorusuna Başbakan Erdoğan şu yanıtı verdi:

''Sorumluluğu büyük bir o kadar da önemli bir görev. Vatana millete hizmet etme fırsatı veriyor.''