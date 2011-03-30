-KÜÇÜK FIRAT SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI ŞANLIURFA (A.A) - 30.03.2011 - İstanbul Sultangazi'de boş bir arazide, cesedi parçalanmış halde bulunan 9 yaşındaki Fırat Sezer'in cenazesi, Şanlıurfa'da toprağa verildi. Sezer ailesi tarafından İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alınan Fırat Sezer'in cenazesi, Bakırköy Belediyesi tarafından tahsis edilen otobüsle Şanlıurfa'ya getirildi. Fırat'ın cenazesi, ilk olarak Hakimdede Mahallesinde bulunan babaannesinin evine ardından da cenazenin kılınacağı Yusuf Paşa Camisine götürüldü. Camide namaz saatinin beklendiği esnada, Gaziantep'te yaşayan annesi Meryem Gül, oğlunun tabutunu açıp yüzüne bakmak istedi. Yakınlarının izin vermemesi üzerine anne Gül, beraberindekiler tarafından caminin dışına çıkarıldı. Cenaze namazının ardından Fırat'ın cenazesinin camiden çıkarıldığı sırada, anne Meryem Gül tekrar cenazeye dokunmak istedi. Bu sırada bazı kadınlar baygınlık geçirdi. Küçük Fırat'ın cenazesi, Bediüzzaman aile mezarlığına götürülerek burada toprağa verildi. Cenaze törenine katılan ve zorlukla yürüdüğü görülen baba Necmettin Sezer'in de mezarlıktaki defin işlemi sırasında baygınlık geçirdiği gözlendi. -''İÇİNE KAPANIK ÇOCUK DEĞİLDİ'' Ölen çocuğun anne ve babası gazetecilere açıklama yapmazken, amcası Cemal Sezer, Fırat'ın okula gidemediği için kendisinin yanına, fırına geldiğini belirtti. Olay günü yeğenin yanına gelmemesi üzerine babasını aradığını, evini arayan babaya da çocuğun kendisinden 5 dakika sonra çıktığının söylendiğini aktaran amca Sezer, şunları anlattı: ''Babası saat 09.30 gibi evden çıkmış. Saat 10.30 oldu gelmedi. Bunun üzerine babasına, 'izin al bir araştır, bak, neyin nesidir' dedim. O da izin aldı, karakola gitti. 2 saat sonra bu olay ortaya çıktı. Bizim haberimiz yoktu, polisler zanlıları yakalamış, öldüğünü bile bilmiyorduk daha sonra öğrendik.'' Cemal Sezer, Fırat'ın içine kapanık bir yapısının olmadığını, iyi bir çocuk olduğunu söyledi. Bir gazetecinin ''Üvey annesinin böyle bir şey yapabileceği aklınıza gelmiş miydi?'' sorusu üzerine amca Sezer, ''Kimin aklına gelebilir, insanoğlunun aklına gelir mi? Bu mümkün mü? Kimin aklına gelir, öldüğü, parçalandığı. Senin eşin, evde böyle bir şey yapsın, bu mümkün mü?'' şeklinde konuştu. Bir gazetecinin, Fırat'ın annesi Meryem Gül'ün basına yansıyan açıklamalarına ilişkin sorusu üzerine ise amca Sezer, ''Annesi, dedesi, dayısı 7 yıldır bir tanesi telefon açmadı, yüzünü görmedi. Dövdüğünü nereden biliyor, bunu anlamıyoruz'' dedi.