Küçük Emir ve ailesi yenilenen evlerine kavuştu

Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL, (DHA) ATAŞEHİR\'de çıkan yangında son anda itfaiye ve polis ekipleri tarafından kurtarılan 7 yaşındaki Emir ile ailesi, Ataşehir Belediyesi tarafından yenilenen evlerine kavuştu. Küçük Emir, \"Evimi çok özledim\" dedi.

Ataşehir İnönü Mahallesi\'nde bir gecekonduda yaklaşık 2 hafta önce çıkan yangında mahsur kalan küçük bir çocuğu hayatta tutma mücadelesi yaşanmıştı. İtfaiye ve polis ekiplerinin çabası sonrasında Emir Soysuzlar ambulansla hastaneye kaldırılmıştı

EVLERİ YENİLENDİ

Çıkan yangının ardından gecekondu kullanılmaz hale geldi. 4 çocuğuyla birlikte evsiz kalan Soysuzlar çiftinin yardımına Ataşehir Belediyesi koştu. Küçük Emir ve ailesinin yangında oturulamaz hale gelen evi Ataşehir Belediyesi tarafından yenilenerek aileye teslim edildi. Yanan evin öncelikle çöken çatısı yapıldı. Ardından evin içerisinin boya ve sıvası yapıldı. Tesisatları da baştan aşağı bakımı yapılan evin tüm eşyaları da yenilendi. Yangının ardından kimi zaman başkasının evinde, kimi zaman hastane bahçesinde barınmaya çalışan aile artık sıcak yuvalarına tekrar kavuştu.



“ÇOK MUTLUYUZ\"

Evlerinin yanmasıyla dışarıda yaşadıkları günler sebebiyle büyük sıkıntı çektiklerini söyleyen Nafiye ve Gökhan Soysuzlar çifti mutluluklarını dile getirerek, \"Çiçek satarak evimize ekmek getirmeye çalışıyoruz. Bunun üzerine bir de evimiz yandı. Yardım eden herkesten Allah razı olsun. Çok mutlu olduk“ dedi.

Ailenin yanına gelen Ataşehir Belediye Başkan yardımcısı Abdullah Der, \"Aile mağdur olmuştur. Belediye olarak biz de görevimizi yaptık. Evi yeniledik eşyaları yeniledik, biz üstümüze düşen görevimizi yaptık. Böyle olaylar olmasını istemeyiz. Olursa da elimizden geleni yaparız\" diye konuştu.



\"TAYYİP DEDEYİ GÖRMEK İSTİYORUM\"

Evlerin yangından son anda kurtarılan ve hastanedeki tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Emir, evlerine girerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı çok sevdiğini söyleyen küçük Emir, \"Tayyip dedeyi çok görmek istiyorum\" dedi.

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