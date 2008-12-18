Ergani Kaymakamı Enver Ünlü, "Küçük Eller Büyük Hayaller" projesi kapsamında, çoğunluğu kız olan çocuklarını anasınıfına göndermekten vazgeçen aileleri ikna etmeye çalıştıklarını belirterek, "ailelerimizi ikna ederek çocuklarını okula göndermelerini istiyoruz" dedi.



Ergani Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca çocukların anasınıflarına gönderilmesini sağlamak amacıyla bir süre önce "Küçük Eller, Büyük Hayaller" projesi başlatıldı. Proje kapsamında aileler tarafından bin 90 çocuk anasınıfına kaydedildi. Ancak bir süre sonra çoğunluğu kız 160'ı aşkın çocuk ailelerince ana sınıflarından alındı.



Kaymakam Ünlü, çocuklarını anasınıfına göndermekten vazgeçen aileleri ikna etmek amacıyla köy gezilerine çıktı. Canveren ve İncehıdır köylerini ziyaret ederek ailelerle görüşen Ünlü, aileleri ikna ederek başta kızlar olmak üzere tüm çocukları eğitime kazandırmak için yoğun çaba gösterdiklerini belirtti. Ünlü, çocuklar arasında ayırım yapmadıklarını, ancak kız çocuklarının ihmal edilmesi nedeniyle önceliği kız çocuklarına verdiklerini ifade etti. Çoğunluğu kız olan çocuklarını anasınıflarına göndermekten vazgeçen aileleri yapılan görüşmelerle ikna ettiklerini ve ailelerin çocuklarını yeniden anasınıflarına göndermeye başladıklarını anlatan Kaymakam Ünlü, şöyle dedi:



"Aileler erkek çocuklarına her türlü fedakarlığı yapıyor, ancak kız çocukları için gereken özeni göstermiyorlar. Bu konuda kız çocuklarına pozitif ayrımcılık gösteriyoruz. Ailelerimizi ikna ederek çocuklarını okula göndermelerini istiyoruz. Vatandaşlarımız devlete olan güveni nedeniyle bizi kırmıyorlar. Kız çocuklarını eğitime kazandırarak okullaşma oranını artırmayı ve anasınıflarını cazip hale getirmeyi amaçlıyoruz." Ünlü, proje çerçevesinde anasınıflarında eğitim gören öğrencilere 3 öğün beslenme ve ayrıca giyim yardımı yaptıklarını da söyledi. Özellikle köylerde okula giden ve Türkçe konuşmakta zorlanan öğrencilerin bulunduğunu ifade eden Ünlü, "hedefimiz öğrencilerin okula devamlarını sağlamak, onlara Türkçeyi iyi öğretmek, okul ortamına alıştırmaktır" dedi.

