Küçük dostlar için Tuzla'da hayvan mezarlığı

T24- Çok sevdiğiniz kedinizi, köpeğinizi kaybettikten sonra onu ebedi istirahatgahında ziyaret etmek isterseniz, böyle bir mezarlık Tuzla’nın Aydınlı Köyü’nde hizmet veriyor. Yitirdiğiniz kedi ve köpeğinizi gömmek için bir form doldurmanız gerekiyor.



“Sen bizim için mutluluk kaynağıydın, deniz mavisi gözlerin, kar beyaz kürkünle Nişantaşı’nın en yakışıklısıydın, gülen Samoyed derlerdi sana gençlik yıllarında Deli İvan’dı lakabın, sonraları yumuşak huylu bir beyefendi oldun. Güzel genç kızları özellikle severdin. Varlığımıza zenginlik kattın. Seninle her şey çok farklıydı. Hayat gerçekten yaşamaya değerdi. Seni çok seviyoruz.”





Bu cümleler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Tuzla’daki Aydınlar Köyü yakınlarındaki hayvan mezar taşlarından sadece bir tanesine ait. Cnntürk'ün derlediği habere göre, bunun gibi birçok mezar taşında yazan yazılar hayvanların zamanında ailelerin bir parçası olduğunu, sahiplerinin onlara nasıl gönülden bağlı olduklarını ortaya koyuyor.





Tuzla’daki hayvan mezarlığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ve 2000 senesinde kurulmuş. Türkiye’de faaliyette olan tek hayvan mezarlığı, oysa bu mezarlıktan birçok insanın haberi yok. Mezarlık, Tuzla’daki hayvan barınağının hemen yanında yer almakta. Buradaki hayvan mezarlarının birçoğu insan mezarını andırıyor. Kalp şeklinde kestirilen mezar taşları üzerinde kedi köpek fotoğrafları, doğum ve ölüm tarihleri ve bunların yanında mezar taşlarında hayvan sahiplerinin yazdırdıkları sevgi sözcükleri yer alıyor.



Burada mezarlar tel örgüleriyle birbirlerinden ayrılmış; mezarların kimisi taşlı kimisi taşsız. Mezar taşı konulmasına izin verilmeyen mezarların üzerine çam ağaçları konulmasına izin veriliyor. Mezarlar hayvan sahibinin küçük süslemeleriyle dekore edilmiş, mezarların üzerinde hayvanın elbisesi, tasması dikkat çekiyor ya da küçük renkli taşlarla süslenmiş.





İstanbul’da birçok hayvan sever bu mezarlıktan habersiz. Bırakın hayvan severleri, mezarlığın bulunduğu Tuzla’daki Aydınlı Köyü minibüs hattında çalışan şoför bile bilmiyor. Peki, insanlar bu mezarlıktan habersizse hayvanlarını nereye gömüyorlar? Herhalde ya çöpe atıyorlar ya da bahçeleri varsa bahçelerine gömüyorlar. Başka yapılacak bir şey var mı?





Neden mezarlara mezar taşı konulmayacak?



Ne var ki, artık mezarlara mezar taşları konulmayacağı gibi mezarın üstüne yazı da yazılmayacakmış. Bu bilgileri Veteriner Hekim Resul Koyanoğlu’dan alıyoruz. Veteriner hekime göre vatandaşlar belediyeye itiraz ederek, “Hayvanlarla insanlar bir mi, hayvan mezarlarına taş konulmasın” demişler. Belediye de bu itirazı kabul ederek hayvan mezarlarına taş konulmasını yasaklamış. Bu yasaklamadan sonra, taş kullanımı yerine başka süslemeler dikkati çekiyor. Ölen hayvanın giysisi gibi şeyler mezarlık üstüne konabiliyor.



Tuzla’ya bağlı Aydınlı Köyü’nde şu an da 1800 civarında hayvan, genellikle kedi ve köpek gömülü. Hayvanın gömülmesi için sadece bir form doldurmak yeterli. Tutanakta hayvan sahibinin adı-soyadı, adresinin yanı sıra ölen hayvanın cinsi, rengi, aşı karnesinin olup olmadığı, cinsiyeti, yaşı, ölüm sebebi, ölüm tarihi ve gömü tarihi not ediliyor. Gömü işlemleri için ücret talep edilmiyor.



Batı’da nasıl?



Batı ülkelerinde evcil hayvanlar öldüğünde, insanlarda olduğu gibi kliniğe başvurup ölüm raporu gerekiyor. Çünkü bu rapor olmadan defin işlemi yapılmıyor. Raporla birlikte alınan defin kâğıdının ardından, hayvanın kaydı siliniyor. Çünkü birçok ülkede insanlar gibi hayvanlar da kayıtlı.



Bazı ülkelerde kedi ve köpeklere uygun tabutlar satılıyor. Avrupa’da hemen her şehirde hayvan mezarlığı bulunuyor.