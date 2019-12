-KÜÇÜK: DESTEĞİN DEVAMINDA SORUN YOK ANKARA (A.A) - 15.07.2010 - KKTC Başbakanı İrsen Küçük, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile her konuda mutabakat içinde olduklarını ve Türkiye'nin KKTC'ye verdiği desteğin devamında bir sorun olmadığını söyledi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Küçük, Türkiye'de, anavatanda bulunmaktan çok mutlu olduğunu, gerek Türkiye'nin gerekse AK Parti hükümetinin başarılarını yakından takip ettiklerini belirtti. Küçük, Türkiye'nin sahip olduğu istikrarlı hükümet ile gerek ekonomik gerekse siyasi alanda başarılar kazandığını, izlenen dış politika ile komşularla neredeyse sıfır sorunlu bir döneme ulaşıldığını kaydetti. Türkiye'nin her zaman olduğu gibi KKTC'ye verdiği desteği devam ettireceğini ifade eden Küçük, "Sayın Başbakanla her konuda mutabakat içindeyiz ve verilen desteğin devamında bir sorun olmadığı ortada" diyerek, Kıbrıs'ta devam etmekte olan görüşmelerde ve kararlaştırılan hedeflerde yıl sonuna kadar bir sonuca ulaşılması için yapılan çalışmalara destek aldıklarını bildirdi. Başbakan Erdoğan'dan ekonomik alanda da büyük destek aldıklarını belirten Küçük, KKTC'nin 2010 bütçesinin yüzde 40'ının Türkiye tarafından karşılandığını ve bu desteğin süreceğini teyit ettiklerini kaydetti. KKTC Başbakanı İrsen Küçük, uzun yıllardır gündemde olan su ve enerji taşınması konularında da imza ve temel atma noktasına gelindiğini, KKTC'de geciken bazı ekonomik kararları alma aşamasında olduklarını, geciken kararların ekonomiyi daha da zora sokacağını aktardı. Konuk Başbakan, ziyareti vesilesiyle bir kez daha anavatan Türkiye ile güven tazelediklerini söyledi. Dünyaca ünlü sanatçı Jennifer Lopez'in KKTC'deki konserini Rum baskıları sonucu iptal etmesinin hatırlatılması üzerine Küçük, bunun Rum kesiminin samimiyetsizliğini bir kez daha gösterdiğini ifade etti. İrsen Küçük, Rumların samimi davranması halinde görüşmelerde çözüme çoktan varılmış olacağını, ancak böyle bir sanatsal faaliyet için bile Rumların tahammülsüz olduğunu kaydetti. KKTC Başbakanı Küçük, buna rağmen görüşmelerin olumlu sonuçlanması için gayret edeceklerini ve Rumlar gibi samimiyetsiz olmayacaklarını belirtti.