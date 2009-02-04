'Küçük Dansçı' heykeline servet verildi

Bronz heykelin Asyalı bir "özel alıcı" tarafından satın alındığı bildirildi, ancak alıcının kimliği gizli tutuldu.1879-1881 yılları yapılan heykelin, heykeltıraşın Sotheby's tarafından satılan en pahalı eseri olduğu bildirildi. Yetkililer, aynı sanatçının eserlerinin satışından bugüne kadar elde edilen en büyük gelirin 8,5 milyon sterlin olduğunu hatırlattı.Sotheby's yetkililerinden Melanie Clore, satışın müzayede evinin 2009 yılı satışlarına ilişkin ilk büyük sınav niteliği taşıdığını ve başarıyla sonuçlandırılmasından büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.Aynı heykelin 2004 yılında sadece 5 milyon sterline satıldığını hatırlatan Clore, kırılan rekorun, sanat eserleri piyasasının nadir bulunan ve kaliteli eserlere olan ilgisinin sürdüğünü kanıtlamaya yettiğini söyledi.Aynı müzayedede satılan diğer eserler arasında Joan Miro'nun "Femmes et oiseaux dans la nuit" (Kadın, Kuşlar ve Gece) adlı tablosu da bulunuyor. Tablo, 2 milyon sterline alıcı buldu.Ekspresyonist ressamlar arasında adı geçen Ernst Ludwig Kirchner'in "Strassenszene" (Sokak Manzarası) adlı yağlı boya tablosunun da 5,4 milyon sterline satıldığı müzayedede, rekor kıran "Küçük Dansçı" adlı heykelin, İngiliz koleksiyoncu iş adamı Sir John Madejski tarafından satışa çıkartıldığı açıklandı. Madejski, Reading futbol kulübünün başkanlığını da yürütüyor.