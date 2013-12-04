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Dünya

Küçük dağları değil ama depremleri taraftarlar yarattı

ABD'de Amerikan futbolu maçında taraftarların zıplamaları küçük çaplı depremlere neden oldu

04 Aralık 2013 17:10

ABD'nin Seattle kentinde futbol taraftarlarının pazartesi günkü maç sırasında yaptığı tezahüratın küçük depremlere yol açtığı bildirildi.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Amerikan futbolu takımı Seattle Seahawks, New Orleans Saints takımına karşı maçın ilk çeyreğinde gol atınca, binlerce taraftar gölü tribünlerde zıplayarak kutlamıştı. Bu sırada Kuzeybatı Pasifik Sismik Merkezi, büyüklüğü 1 ile 2 arasında değişen sarsıntılar kaydetti. Sismik merkezin başkanı John Vidale, CNN'e yaptığı açıklamada, maç sırasında beş ayrı sismik sarsıntı kaydedildiğini söyledi.

Seattle'ın maçlardaki tezahürat sırasında sarsılması ilk kez olmadı. 2011'de de yine bir futbol maçında atılan gol sonrası benzer bir sarsıntı yaşanmıştı. Maçın yapıldığı açık hava stadyumunda çıkarılan gürültü ise Eylül ayında Guinnes rekoru olarak kayda geçmişti.

CenturyLink Field stadyumundaki maçı Seahawks 34-7 kazandı.

 

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