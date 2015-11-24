Küçük çocuk evde biber gazı üretti, kendi üzerinde denedi

Deney yapan küçük bir çocuk kendi imkanlarıyla biber gazı üretti. Küçük çocuk YouTube'a yüklediği videoda evde nasıl biber gazı yapılacağını gösterdi.

İhlas Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, kısa bir sürede kolay bir şekilde biber gazını üreten çocuk, ürettiği biber gazını önce kendi üzerinde denedi. Bu deneyinin hemen ardından çocuğun biber gazından etkilendiği ve öksürüklere boğuldu görüldü.

Bunun üzerine küçük çocuk izleyicilere uyarıda bulunarak, 'Arkadaşlarınızın üzerinde denemeyin' dedi.