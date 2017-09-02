Küçük çocuk elini kıyma makinesine kaptırdı

Ali KADI/ NİĞDE, (DHA) - NİĞDE\'de 4 yaşındaki Abdullah Eflas, ailesinin kurban etlerini kıydığı makineye elini kaptırdı.

Çiftlik İlçesi\'nde meydana gelen olayda, ailesinin kurban eti kıydığı makineyi çalıştıran Abdullah Eflas, elini kaptırdı. Durumu fark eden annesinin makineyi kapatmasının ardından çağrılan sağlık ekibi, küçük çocuğun elini kurtaramadı. Bunun üzerine makine ile birlikte Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürülen küçük Abdullah\'ın elini çağrılan itfaiye ekibi makinenin içinden çıkardı. Parmaklarında derin kesikler bulunan küçük çocuğun tedavisi devam ediyor.

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