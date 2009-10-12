Küçük çocuğa kirli tuvalet cezası

Gaziantep’teki bir marketin güvenlik kamerasını izleyen görevli, bir çocuğun yiyecek reyonundan aldıklarını çantasına koyduğunu görünce güvenlik görevlisine haber verdi.



Bu sırada marketten çıkan Şahinbey İlköğretim Okulu 4’ncü sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Enes E’yi durduran görevli güvenlik kamerasına takılanın o olduğunu sanarak, okul çantasını kontrol etti. Hürriyet gazetesinin haberine göre, çantada bisküvi, çikolata ve meyveli yoğurt bulan görevli, Enes´i depoya indirip tek ayak üzerinde durdurup, şınav çektirdi, kirli tuvaleti temizlettirdi ve karanlık bir yerde 3 saat kapalı tuttu. Daha sonra bulunduğu yerden çıkarılıp yemek yedirilen Enes E, başka bir görevli tarafından ailesine teslim edildi. Enes E., özel bir kreşte çalışan annesi 35 yaşındaki Selma E.’ye olayı anlattı.



Markete giden baba 42 yaşındaki Şeref E, “Oğlumun çantasındaki yiyecekleri bir gün önce bakkaldan aldık. Çantasına da okulda yesin diye annesi sabah koydu” dedi. Market görevlilerinin güvenlik kamerası görüntülerini izlettiği Şeref E., görüntülerdeki çocuğun oğlu Enes olmadığını, ona benzeyen bir başka çocuk olduğunu görünce, Karşıyaka Polis Merkezi’ne giderek şikayetçi oldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı ve market görevlilerinin ifadesini aldı. Marketler zincirinin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalkan, Enes´in hırsızlık yapan başka bir çocuğun yerine `yanlışlıkla’ alıkonulduğunu doğruladı.