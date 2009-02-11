‘Küçük’ bir yanlışlıkla, 1.300 mil uzağa gönderildi

İngiliz terapist Kosta Riko yerine, 1300 mil uzaklıktaki Puerto Riko'nun San Jan Havaalanı'na iniş yaptı.



İngiliz terapist, 33 yaşındaki Samatha Lazzaris, lüks dünya turunun yarısında yanlış havaalanı kodu nedeniyle Orta Amerika'da bulunan Kosta Riko'nun `San Jose Havaalanı' yerine, 1300 mil uzaklıktaki Puerto Riko'nun San Jan Havaalanı'na iniş yaptı.



Lazzaris, Thomas Cook tatil şirketinde görevli personelin, 500 sterlin tutarındaki biletin üzerine yanlış havaalanı kodu yazması sonucu yanlışlığın meydana geldiğini söyledi. Başına gelenlere bir türlü inanamadığını ve `şok' olduğunu belirten Lazzaris, “Taksi şoförüne beni rezervasyon yaptığım otele götürmesini söyledim. Fakat bana şakınca baktı. Önce konuşmadı ardından gülerek, `Burası Kosta Riko değil Puerto Riko” dedi.



Taksi şoförüne inanamadı



Taksi şoförüne inanamadığını beirten Lazzaris, havaalanı etrafına bakındığını ve her yerde Puerto Riko yazan tabelaları görünce “Ben şimdi ne yapacağım? Puerto Riko nerede, ben neredeyim?” diye kara kara düşünmeye başladığını anlattı.



Kosta Riko'yu kendi imkanlarıyla bulmak zorunda bırakıldığını vurgulayan Lazzaris, “Rüyalarımın yolculuğu bir anda kabusa dönüştü” diye dert yandı. Yapılan hatadan dolayı müşterisinden özür dileyen tatil şirketi Thomas Cook, genç kadının yaptığı masrafları karşılama sözü verdi.

