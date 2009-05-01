Küçük Beyza'dan haber alınamıyor

Konya'da annesinin ekmek almaya yolladığı 3,5 yaşındaki çocuktan haber alınamıyor.



Baba Seyit Çökekoğlu (31), evinde gazetecilere yaptığı açıklamada, dün eşinin 3,5 yaşındaki kızı Beyza'yı ekmek almak için markete gönderdiğini, ancak kızının tekrar eve dönmediğini söyledi.



Olayı öğrenince büyük üzüntü yaşadığını belirten Çökekoğlu, "Polisler, tek çocuğumu her yerde aradı. Neredeyse çalmadıkları kapı kalmadı. Ancak bir sonuç alınamadı. Çocuğumun yaşamından endişe etmeye başladım. Kızımdan dünden bu yana haber alınamıyor" diye konuştu.



Baba Çökekoğlu, 18 gün sonra 4 yaşına girecek kızı için doğum günü yapmaya hazırlandıklarını belirtti.



Çökekoğlu, kızının resminin üzerinde bulunduğu afişleri her yere astıklarını, ancak şu ana kadar bir sonuç alamadıklarını kaydetti.



Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise küçük Beyza'yı bulabilmek için çalışma başlattı.

