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Küçük Belinay, 100 metrelik uçuruma yuvarlanan araçta öldü

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Konya), (DHA)- KARAMAN'ın Başyayla ilçesinde mıcıra kaptırarak 100 metrelik uçuruma yuvarlanan hafif ticari araçta bulunan Belinay Çekiç (3) yaşamını yitirdi, 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı

18 Haziran 2018 21:33

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Konya), (DHA)- KARAMAN\'ın Başyayla ilçesinde mıcıra kaptırarak 100 metrelik uçuruma yuvarlanan hafif ticari araçta bulunan Belinay Çekiç (3) yaşamını yitirdi, 2\'si çocuk, 6 kişi yaralandı.
Kaza, Başyayla- Konya karayolunun 2\'nci kilometresinde meydana geldi. Konya Numune Hastanesi\'nde laborant olarak görev yapan Mustafa Çekiç (58) yönetimindeki 42 NJ 096 plakalı hafif ticari araç, mıcıra kaptırınca kontrolden çıkıp yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada, sürücünün torunu Belinay Çekiç olay yerinde yaşamını yitirdi. Araç sürücüsü Mustafa Çekiç, eşi Günay Çekiç (53), kızı Nilay Gül (24), gelini Bilge (22), torunu Mustafa Çekiç (6) ve Mustafa Gül (1) yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Ermenek Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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