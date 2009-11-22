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Yaşam

'Küçük Begüm'ün ölümüne soruşturma

Sağlık Bakanlığı, 2.5 yaşındaki Begüm Akın'ın ölümüne yönelik haberlerde iddialarla üzerine soruşturma başlatıldığını bildirdi.

22 Kasım 2009 02:00

T24 - Sağlık Bakanlığı, 2.5 yaşındaki Begüm Akın'ın ölümüne yönelik haberlerde konu edilen iddialarla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün medyada yer alan "Küçük Begüm hastaneler arasında can verdi" başlıklı haberlerde eksik ve yanlış bilgiler bulunduğunu belirtildi.

Konu ile ilgili İzmir İl Sağlık Müdürlüğünce ön inceleme yapıldığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu olayla ilgili ivedilikle yapılan incelemede, 20 Kasım 2009 tarihinde 2.5 yaşındaki Begüm Akın'ın ailesinin, Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne geldiği, burada acil servise henüz başvurmadan polikliniğin çok kalabalık olduğuna karar verdiği ve hiç muayene olmadan Bornova Şifa Hastanesi'ne başvurduğu, buradan da kendi imkanlarıyla Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne başvurdukları anlaşılmıştır.

Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Hastanesi Acil Polikliniğine gelen Begüm Akın adlı hastaya yapılan ilk muayenede; Lökopeni, Hipertansyon, Taşikardi ve vücudundaki döküntüler nedeniyle Meningokoksemi ve Septik Şok tanısı konulduğu anlaşılmıştır.

Burada gerekli acil tıbbi müdahalesi yapılan hastada 1 saat içerisinde değişmeyen klinik tablo ve Meningokosemi tanılı hastaların izole edilmesi gerekliliği nedeniyle, Ege Üniversitesi Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevki için Ege Üniversitesi Çocuk Hastalıkları Hastanesi Pediatri Kliniği doktorlarıyla görüşülerek Çocuk Yoğun Bakımında uygun yatak olduğu öğrenilerek ve onay alınarak hastanın 112 Acil Yardım Ambulansı ile bu hastaneye sevki sağlanmıştır."

Açıklamada, haberler Bakanlık tarafından da yakından takip edildiği belirtilerek, Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın talimatlarıyla soruşturma başlatıldığı, soruşturma sonucunun kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.

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