Küçük Bahadır kravatla kendisini astı

T24 - Bağcılar’da ilköğretim okulu 4. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Bahadır Sapan, odasındaki ranzasında kravatla asılı şekilde bulundu.
Polis, Bahadır’ın intihar etmiş olabileceğini söylerken, Bahadır Sapan’ın cesedi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. İddiaya göre, saat 21.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi, Menderes Caddesi Şanlı Sokak’ta meydana gelen olay şöyle gelişti:
Yakınları perişan
Bahadır Sapan’ın odasından çıkmamasından şüphelenen yakınları kapıyı açtı.
Yakınları, Bahadır’ı kravatla ranzaya asılı şekilde buldu. Olay yerinde inceleme yapan polis, Bahadır Sapan’ın intihar etmiş olabileceğini söyledi. Sapan’ın cesedi cumhuriyet savcısının talimatıyla Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.