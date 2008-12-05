Küçük Ayşen adalet peşinde büyüdü

Lüleburgaz'da iki yaşında yanlış iğneden kolu kesilen Ayşen 120 bin YTL tazminat kazandı. 14 yıl sonra İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi (İHAM) de 18 bin euro tazminat ödenmesine karar verdi.



Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yanlış iğne sonucu iki yaşındayken sol kolunu kaybeden genç kız, Türkiye'de kazandığı 120 bin YTL tazminat davasının ardından başvurduğu İHAM da haklı bulundu.



Ayşen Başaran... Şimdi 16 yaşında bir genç kız... Henüz iki yaşında iken soğuk algınlığı nedeniyle götürüldüğü hastanede yapılan iğne, sarı saçlı, mavi gözlü güzel kızın hayatını kararttı.



Aile, kızlarını Lüleburgaz SSK Hastanesi'ne götürdüğünde başlarına gelecekten habersizdi. İğne damara denk geldiği için küçük kızın kolu kesildi. Aile "kaderdir" demedi ve sorumlular hakkında hem ceza hem tazminat davası açtı.



Onlarca duruşmanın ardından



Sevimli kız, küçükken anne kucağında, yıllar geçtikçe mavi okul önlüğüyle katıldı duruşmalara.. Mahkeme salonları oyun alanı oldu. Anne-babası haklı olduklarını anlatırken, o masanın altından hâkime el sallıyordu.



Dosya defalarca bilirkişiye gidip, geldi. Onlarca duruşmanın ardından karar, 2000 yılında çıktı. Dikkatsizlik, tedbirsizlik ve meslekte acemilik sonucu yaralamaya yol açmakla suçlanan doktor Hatice Adiloğlu ile hemşire Münevver Danışger beraat etti. Hemşire Pakize Özkan'a da para cezası verildi. Bu ceza da 'af' kapsamında olduğu için ertelendi.



İkinci tazminat İHAM’dan



Tazminat davası 2001'de bitti. SSK yasal faiziyle 120 bin YTL ödemeye mahkûm edildi. Aile, avukatları aracılığıyla dosyayı İHAM'a götürdü.



Hukuk mücadelesini sürdüren Başaran ailesi ikinci bir zafer daha kazandı. Başaran ailesi ve avukatları Cengiz Hortoğlu'nun Türkiye'deki davanın uzun sürmesi nedeniyle 2003'te başvurduğu İHAM da yanlış iğne kurbanı olan genç kızın davasını haklı buldu. Yıllar sonra İHAM, aileye 18 bin euro tazminat ödenmesine karar verdi.

