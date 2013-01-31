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Yaşam

Küçük aşçı, uzmanları şaşkına çevirdi

Annesinin yaptığı yemekleri sevmediği için aşçılığa merak saran 14 yaşındaki ABD'li çocuk gastronomi uzmanlarını şaşırttı

31 Ocak 2013 12:18

ABD’de yaşayan 14 yaşındaki Flynn McGarry, yeteneğiyle gastronomi uzmanlarını ve eleştirmenleri kendine hayran bıraktı. Bugüne dek 120’nin üzerinde kişiye yemek yapan McCarry, 'annesinin yaptığı yemekleri sevmediği için' aşçılığa merak sardığını söyledi.

Taraf gazetesinde yer alan habere göre, 11 yaşında yemek yapmayı öğrendiğini söyleyen McGarry, gelecek hafta Beverly Hills’in en ünlü restoranlarından birinde, 40 kişilik bir grup müşteriye 12 ana yemekten oluşan özel bir menü hazırlayacak. Restoranın mutfak ekibini yönetecek olan McGarry’nin hazırlayacağı yemek için müşteriler kişi başına 160 dolar (282 TL) ödeyecek.

Ülke çapında pek çok restoran onu konuk aşçı olarak davet ediyor.

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