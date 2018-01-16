KÜÇÜK ARMUTLU SAKİNLERİNDEN BAKANLIĞIN KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİNE İPTAL DAVASI

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA

Sarıyer\'in Küçük Armutlu olarak bilinen Fatih Sultan Mehmet Mahallesi ile Baltalimanı Mahallesi\'nde yaşayanlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'nın 3 ay önce hazırladığı kentsel dönüşüm projesinin iptali için Bölge İdare Mahkemesi\'ne başvuruda bulundu.

Fatih Sultan Mehmet ve Baltalimanı Mahalleleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'nın 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanu\'nun 2. maddesine göre Bakanlar Kurulu\'nca \'riskli alan\' ilan edildi. Bakanlık, bölgeyle ilgili yeni bir plan hazırladı. Her iki mahallenin sakinleri bunun üzerine Çevre ve Şehircilik İstanbul İl Müdürlüğü\'ne itiraz dilekçesi verdi. İtiraz dilekçesine İl Müdürlüğü\'nden olumsuz yanıt geldi. Bugün de mahalle sakinleri Bölge İdare Mahkemesi\'ne gelerek bakanlığın hazırladığı kentsel dönüşüm projesinin iptali için mahkemeye dava açtı.

\"PROJE İPTALİ İÇİN DAVA AÇTIK\"

İptal başvurusunun ardından Baltalimanı Mahalle Muhtarı Ali Haydar Aslan ile Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Muhtarı Osman Karaçam konuya ilişkin basın açıklaması yaptı.

Ali Haydar Aslan, \"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Baltalimanı ve Fatih Sultan Mehmet Mahalleleriyle ilgili bundan 3 ay önce bir proje yayınladı. Bu projenin içinde de mahalle halkının olmadığını gördük. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'nın projesine itiraz ettik. İki mahalle olarak toplandık. Az önce de Bölge İdare Mahkemesi\'ne, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'nın projesinin iptali için dava açtık\" dedi.

\"BİZ BURAYA YILLARIMIZI VERDİK\"

Osman Karaçam ise, \"Biz buraya yıllarımızı verdik. 1935 yılından beri burada yaşayan vatandaşlarımız var. Biz kentsel dönüşüme karşı değiliz, tüm mahalle halkımız yerinde dönüşüm istiyoruz. Daha önce itiraz dilekçesi vermiştik. Burada yaşayanlara sorulmadan, danışmadan birileri bir proje yapıp mahalleliyi tedirgin ediyorlar\" ifadesini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Grubun mahkemeye gelişi

-Grup üyelerinin ellerindeki dövizler

-Konuşmalar

-Grubun dağılması

-Genel ve detaylar

