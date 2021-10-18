"Küçük Amal"ın Gaziantep'ten çıktığı yolculuğu sona eriyor; Suriyeli kız çocuğunu temsil eden kukla son durağa ulaştı

The Walk' – 'Yürüyüş' projesi kapsamında hazırlanan, 9 yaşındaki Suriyeli bir mülteci kız çocuğunu simgeleyen dev kukla Küçük Amal, Türkiye’den çıktığı yolculuğun son durağı Britanya’ya ulaştırıldı.

Milyonlarca genç mültecinin hikâyesine ışık tutması amaçlanan projede Gaziantep'ten yola çıkan, sekiz ülkeden geçen Küçük Amal, güzergâhı boyunca şehir merkezlerinde, kasabalarda ve köylerde düzenlenen kültürel etkinliklerle Britanya'ya doğru adım attı.

Küçük Amal Britanya’da Kent şehri kıyısına ulaştırıldı. Kukla, seyahatin son noktasında Canterbury, Londra, Oxford, Coventry, Birmigham şehirlerini gezecek ve yolculuk 3 Kasım’da sona erecek.

“Yürüyüş” projesinin yapımcılarından David Lan “Zorlayıcıydı ancak inanılmaz bir tecrübeydi” dedi.

Küçük Amal, annesini bulmak üzere çıktığı bu yolculukta, 8 bin kilometre yol kat etmiş olacak.