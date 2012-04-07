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Yaşam

Küçük Ali, ağabey işkencesinden polise sığındı

Adana'da polise sığınan ve vücudunda morluklar, sırtında sigara yanığı izleri, kesikler bulunan çocuk, hastanede tedavi altına alındı.

07 Nisan 2012 10:23

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, vücudunda morluklar, sırtında sigara yanığının neden olduğu sanılan izler ve kesikler bulunan çocuk, hastanede tedavi altına alındı. Burada yapılan işlemlerin ardından Ceyhan Kaymakamlığı Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğü'ne teslim edilen Ali ismindeki çocuğun, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Adana Sevgi Evleri'ne yerleştirileceği belirtildi.

Zaman'ın haberine göre, dün saat 02.00 sularında Gaziosmanpaşa Polis Merkezi kapısında nöbet tutan polis memuru, ağlayarak yanına gelen 5-6 yaşlarındaki erkek çocuğunu, kaybolduğu ihtimali üzerine koruma altına aldı. Sadece isminin 'Ali' olduğunu söyleyebilen ve korktuğu anlaşılan çocuğun, ağlamayı sürdürmesi, oturduğu yeri, annesi ve babasının ismini belirtememesi üzerine polisler, kayıp başvurusu olup olmadığını da araştırmaya başladı.

Polislerin, "Seni dövdüler mi?'' sorusuna "evet'' cevabı alması üzerine üzerindeki giysi çıkarılan çocuğun, vücudunda morluklar, sırtında sigara yanığının neden olduğu düşünülen izler ile kesikler görüldü. "Seni kim dövdü?'' sorusuna ise, "Ağabeyim'' karşılığını veren Ali, polisler tarafından götürüldüğü Ceyhan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Karnının aç olduğunu söylemesi üzerine polislerin aldığı meyve suyu ve yiyeceklerle karnı doyurulan çocuğun, ailesinin araştırılmaya ve kim tarafından darp edildiğinin belirlenmesine çalışıldığı bildirildi. Ali, hastanede yapılan işlemlerin ardından Ceyhan Kaymakamlığı Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğü'ne teslim edildi. Çocuğun, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Adana Sevgi Evleri'ne yerleştirileceği belirtildi.

Ceyhan Kaymakamı Gürbüz Karakuş, çocuğun bilinçli olarak karakol yakınlarına bırakıldığını tahmin ettiklerini söyledi. Karakuş, "Beş yaşındaki bir çocuk karakola sığınmayı düşünecek yaşta değil. Polis arkadaşlar buldular ve sahip çıktık. Ailesini belirleme adına tüm ekiplerimiz seferber oldu. Şu an itibarı ile zaten koruma altına alındı. Adana merkezde sevgi evlerine yerleştirilmesi için çalışmalar devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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