Küçücük mutfağında yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Fakirsin, telefonun berbat diye çok linç yedim!

Köydeki evinin mutfağından çektiği yemek videolarıyla Instagram hesabında yaklaşık 500 bin takipçiye ulaşan 17 yaşında Taha Duymaz, imkânsızlıklardan dolayı alabildiği 3 malzemeyle yemek yapmaya çalıştığını belirterek, "Fakirsin, telefonun berbat, kamerası iğrenç, o mutfaktan bir şey yemem. Nasıl hasta olmuyorsun o mutfakta?" diye sosyal medyada linç edildiğini söyledi.

Hatay Yayladağı ilçesinde Güveççi Köyü'nde yaşayan 17 yaşındaki Taha Duymaz, küçücük mutfağında çektiği yemek videolarıyla sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinin başında gelmeye başladı.



12 kardeşli bir ailede yaşayan ve ekonomik zorlukla yaşayan Duymaz, video çekmeye nasıl başladığını ve hayallerini anlattı.

Posta Gazetesi'ne röportaj veren Taha Duymaz, imkânsızlıklar içinde okula gidemediğini 4. sınıfta eğitimini bırakmak zorunda kaldığını söyledi.

800 TL ile geçinmeye çalışıyor

Anne ve babasının kronik hastalıkları olduğu için çalışamayan Taha Duymaz'ın ailesi, devletin verdiği 800 lira ile geçinmeye çalışıyor.



Maddi imkânsızlıklardan dolayı ve yaşadığı köyde 3 bakkal olduğu için her malzemeyi alamadığını söyleyen Duymaz, sözlerine şöyle devam etti: "Hep aynı malzemelerle farklı yemekler yapmaya çalışıyorum. Yemek yapmak beni iyileştirmeye başladı. Resmen terapi ediyor. İçimde verdiğim psikolojik savaşın azaldığını hissediyorum yemek yaptıkça.

"Telefonum bozulunca kanalı sildim"

Durumumuz iyi olmadığı için "Belki yeteneklerimi gösteririm, para kazanırım" düşüncesiyle 2015 yılında YouTube kanalı açtım. Küçük bir telefon vardı, onunla çekiyordum. Telefon bozulunca kanalı silmek zorunda kaldım.



Sonrasında yine açtım, yine telefon bozuldu. 2019'da açtığımda aynı sorunu yaşamadım. Sonra baktım Instagram'a daha çok bakılıyor. Oraya da videolar çekip koymaya başladım. Kısa sürede takipçim arttı.

"Bozuk fırınla yemek yaptım"

Mutfağımızla el yıkama yerimiz ayrı bir yerde. Çok küçük, hareket etmek bile çok kısıtlı. Pes etmedim. Kendi kendimi geliştirdim. Yemek konusunda kimseden yardım almadım. İlk günler bozuk fırınla süper yemekler yarattım. Bir tane bile mutfak aracım olmadan çok şey başardım ve çok mutluyum."

Taha Duymaz, "Çok istediğin bir mutfak eşyası var mı?" sorusuna ise "Hiçbir zaman "Şu mutfak eşyası benim olsun" demedim. İçimden bile geçmedi. Çırpma kabım bile yok, kovanın içinde çırpıyorum her şeyi. Tabii ki sınırlı imkanlar beni çok zorluyor ama bir yandan da cesaret veriyor.

"Fakirsin, telefonun berbat, o mutfaktan bir şey yemem diye çok linç yedim"

Ailesinin video çekmesine ilk günler karşı çıktığını söyleyen fenomen "İlk günler karşı çıkıyorlardı. Haklılardı. Sürekli yağ, un, şeker almaya hangi para yeter. Ama ben bir şekilde yapıyordum, hiç pes etmedim.



Sosyal medya üzerinden malzeme gönderenler iyi ki var. Sosyal medyada çok linç yedim.



"Fakirsin, telefonun berbat, kamerası iğrenç, o mutfaktan bir şey yemem. Nasıl hasta olmuyorsun o mutfakta?" diyorlar. Oysaki mutfağım gayet temizdir.

Evlerinde televizyon olmadığı için herhangi bir şefi izleyemediğini anlatan Taha Duymaz, bir şefin kendisi İstanbul'a çağırıp eğitme isteği olursa kabul edeceğini de sözlerine ekledi.