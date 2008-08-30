Kucağında bebeğiyle kadın satıyor

İzmir polisinin yaptığı fuhuş operasyonunda kadın satıcılarının ahlaki çöküşte son noktaya geldikleri ortaya çıktı. Yabancı uyruklu kadın satıcısının yeni doğum yapmış olmasına rağmen kucağındaki bebeği ile kadın pazarladığı baskını yapan polisleri şaşkına çevirdi.



İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin, ''suç örgütü oluşumuna giderek fuhuş amaçlı insan ticareti yaptıkları'' ileri sürülen 3 ayrı gruba yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, aralarında yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğu 57 kişi gözaltına alındı.



Baskını gerçekleştiren polisler yabancı uyruklu bir kadın tarafından yönetildiğini belirledi. Kadın satıcısının kaldığı eve baskın düzenleyen polisler şaşkına döndüler. Yabancı uyruklu kadın satıcısı yeni doğum yapmış ve kucağında bebekle kadın pazarlıyor, kendisinden kadın isteyen erkek müşterilerine kadın gönderiyordu. Yabancı uyruklu kadının bir Türkle evli olduğu belirtildi. Yabancı uyruklu muhabbet tellalı ve kocası gözaltına alındı. Yakınları bulunamadığı için 1.5 aylık bebeği ile gözaltına alınan muhabbet tellalı ve kocası ibretlik bir görüntü oluşturdu. Genç kadının kendi ülkesinden tanıdığı kadınları Türkiye'ye getirerek kocası aracılığıyla sattıkları belirtildi.



Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 8 aya yakın sürdürdükleri takibin ardından sabah saatlerinde İzmir'in yanı sıra Antalya ve Manisa'da eş zamanlı olarak çok sayıda eve baskın düzenlendi.



''Suç örgütü oluşumuna giderek fuhuş amaçlı insan ticareti yaptıkları'' iddia edilen 3 gruba yönelik düzenlendiği bildirilen operasyonda, yabancı uyruklu kadınların da aralarında bulunduğu 57 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'nün yanı sıra diğer birimlerden de çok sayıda ekibin katıldığı operasyonda yakalanan suç örgütü oluşumunun başındaki kişilerin, daha önce de aynı suçtan sabıkalarının bulunduğu öğrenildi.

