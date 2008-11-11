Hande Yener, kulvarında tek olduğunu söylerken yerine göz dikenlere de şaşırtıcı bir gözdağı verdi.



Pop müzikten vazgeçip elektronik müziğe yönelen Hande Yener, kulvarında tek olduğunu söylerken yerine göz dikenlere de şaşırtıcı bir gözdağı verdi. Yener'in sözleri müzik camiasında şaşkınlıkla karşılandı.



Yapılanı yapmayı sevmem



Erol Köse'den olaylı şekilde ayrıldıktan sonra Avrupa Müzik'le anlaşan Hande Yener, vakit kaybetmeden yeni albüm hazırlıklarına başladı. Pop müzikten elektroniğe geçişiyle ilgili "Yapılanı yapmayı sevmem, zoru severim. Ben basit başlamıştım işe... Ve para kazanmanın basit olduğunu, hak etmediğimi düşünüyordum. O yüzden kazancımın hepsini kendime yatırdım, artık hak ettiğimi düşünüyorum" diyen sanatçı, şimdi kulvarında tek olduğunu iddia etti.



Oturduğum yeri ben yarattım



Elekronik müzik alanında Türkiye'de rakip tanımayan Hande Yener, yerine göz dikenlere ise ilginç bir gözdağı verdi. Yener'in şu sözleri şaşkınlık yarattı: "Ben aynı tarza devam etseydim, şu an konuşacak hiçbir şeyimiz kalmazdı. Sektöre nitelikli değişim katmaya çalışıyorum. Ben kendi kulvarımda tekim. O yüzden kimseyi kendime rakip olarak da görmüyorum. Benim oturduğum yer, kendi yarattığım yerdir. Geleni kucağıma bekliyorum!"

