T24 LogoT24 Logo
Magazin

'Kucağıma bekliyorum'

Hande Yener, kulvarında tek olduğunu söylerken yerine göz dikenlere de gözdağı verdi.

11 Kasım 2008 02:00

Hande Yener, kulvarında tek olduğunu söylerken yerine göz dikenlere de şaşırtıcı bir gözdağı verdi.

Pop müzikten vazgeçip elektronik müziğe yönelen Hande Yener, kulvarında tek olduğunu söylerken yerine göz dikenlere de şaşırtıcı bir gözdağı verdi. Yener'in sözleri müzik camiasında şaşkınlıkla karşılandı.

Yapılanı yapmayı sevmem

Erol Köse'den olaylı şekilde ayrıldıktan sonra Avrupa Müzik'le anlaşan Hande Yener, vakit kaybetmeden yeni albüm hazırlıklarına başladı. Pop müzikten elektroniğe geçişiyle ilgili "Yapılanı yapmayı sevmem, zoru severim. Ben basit başlamıştım işe... Ve para kazanmanın basit olduğunu, hak etmediğimi düşünüyordum. O yüzden kazancımın hepsini kendime yatırdım, artık hak ettiğimi düşünüyorum" diyen sanatçı, şimdi kulvarında tek olduğunu iddia etti.

Oturduğum yeri ben yarattım

Elekronik müzik alanında Türkiye'de rakip tanımayan Hande Yener, yerine göz dikenlere ise ilginç bir gözdağı verdi. Yener'in şu sözleri şaşkınlık yarattı: "Ben aynı tarza devam etseydim, şu an konuşacak hiçbir şeyimiz kalmazdı. Sektöre nitelikli değişim katmaya çalışıyorum. Ben kendi kulvarımda tekim. O yüzden kimseyi kendime rakip olarak da görmüyorum. Benim oturduğum yer, kendi yarattığım yerdir. Geleni kucağıma bekliyorum!"

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24