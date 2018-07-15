Kubrick'in 60 yıllık kayıp senaryosu bulundu

Ünlü yönetmen Stanley Kubrick’in kaleme aldığı bir senaryo 60 yıl sonra ilk kez gün yüzüne çıktı. Kubrick’in Avusturyalı romancı Stefan Zweig’a ait kısa roman (novella) Yakıcı Sır’ı sinemaya uyarladığı ortaya çıktı.

The Guardian’ın haberine göre senaryonun üstünde 24 ekim 1956 tarihli bir MGM Stüdyosu damgası bulunuyor. Projenin neden bir sinema filmine dönüşmediğiyle ilgili iki faklı açıklama var. İlkine göre, Kubrick o sırada oyuncu Kirk Douglas’la birlikte savaş karşıtı filmi Zafer Yolu’nun (Paths Of Glory) çekimlerine başladığı için proje rafa kalktı. Diğer açıklama ise MGM’nin yapımcı ortağı James B Harris’in bu hikâyenin filme uyarlanamayacağını düşünmesi nedeniyle senaryodan vazgeçildiği yönünde.

Yakıcı Sır, evli bir kadınla ilişki yaşayabilmek için o kadının 12 yaşındaki oğluyla iletişim kuran çapkın bir baronun hikâyesini anlatılıyor. The Guardian’ın haberinde, hikâyenin 1962 yılında Vladimir Nabokov’dan uyarlanan Lolita’nın tam tersi olduğuna dikkat çekiliyor. Lolita’da erkek karakter, kızına yaklaşabilmek için annesiyle evleniyordu.