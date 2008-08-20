Kübra, satrançta dünya ikincisi

Gaziantep’teki Dünya Genç Bayanlar Şampiyonası’nda Kübra Öztürk dünya ikinciliğini kazandı. Öztürk bu sonuçla ‘bayan büyük usta’ olma yolunda da ilk adımı attı



Dünya Genç Bayanlar Şampiyonası’nda son maçında Hintli rakibini yenerek 9 puana ulaşan Kübra Öztürk (17), satrançta dünya ikincisi oldu.



Dünya satrancının genç yıldızlarının, geleceğin dünya şampiyonlarının buluştuğu “Dünya Gençler (20 Yaş Altı) Şampiyonası”, Gaziantep’te sona erdi. Gaziantep Şehitkamil Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu’nun işbirliğiyle gerçekleşen şampiyona, “genel” (hem erkek hem kadın sporcular) hem de “genç bayanlar” olmak üzere iki kategoride yapıldı. Şampiyonada 65 ülkeden 195 sporcu mücadele etti.



Rakibinin zamanı bitince kazandı



Dünya Genç Bayanlar Şampiyonası’nda son turlara büyük avantajla giren Hintli Harika Dronavalli, son maçında berabere kalıp 10.5 puanla şampiyon oldu. Kübra Öztürk, son maçında Hintli rakibi Swaminathan Soumya’yı yenerek dokuz puana ulaştı ve ikinci olarak Dünya Gençler Şampiyonası’nda gümüş madalya aldı. Öztürk, müthiş bir heyecana sahne olan maçta rakibinin zamanı bitince kazandı ve dünya ikincisi oldu.



Ustalıkta ilk adım



Ayrıca satrançta sadece kadın sporcuların ulaşabildiği unvanlar içinde en önemlisi olan bayan büyük usta (Woman Grand Master - WGM) olma yolunda ilk adımı atan Öztürk, bugüne kadar WGM normu alan ilk Türk sporcu oldu. Öztürk’ün bu unvana ulaşmak için iki norm daha alması gerekiyor. Büyük usta unvanına sahip Ekaterina Atalık, ay yıldızlı formayla yarışmaya başlamadan önce bu unvanı almıştı.