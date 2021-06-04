Kübra Par: Erdoğan'ın TRT yayını banttan olsa, tartışma yaratan Merkez Bankası faiz açıklamasını, üçüncü doz aşı meselesini tutarlar mıydı!

HaberTürk yazarı Kübra Par, Sözcü yazarı Emin Çölaşan'ın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TRT'deki canlı yayınının canlı olmadığı ve gündüz vakti çekildiği iddiasını eleştirdiği bugünkü yazısında, "Her şey bir kenara, yayın banttan olsa, amaç da içeriği sonradan kontrol etmek olsa, tartışma yaratan Merkez Bankası faiz açıklamasını, üçüncü doz aşı meselesini ya da Hasan Öztürk’e 'Yoksa hayvanı sen mi öldürdün?' diye espri yaptığı bölümü tutarlar mıydı!" diye yazdı.

Çölaşan için, "Kanıt olarak ortaya ne koyuyor?" diye soran Par, şunları kaydetti:

"Efendim, pencerelerden gün ışığı sızıyormuş. Yayında görünen saat ise sabah 09:05’i gösteriyormuş. Yayına katılan gazeteciler haliyle hem tepki gösterdiler hem de üşenmeyip tane tane anlattılar. Hatta inandırıcı olsun diye o saatlerde çektikleri fotoğrafları bile paylaştılar. Pencereden sızan ışık, arkası zifiri karanlık görünmesin diye set ekibinin cama yansıttığı lambadan kaynaklanıyormuş. Çankaya’daki saatler ise Atatürk’ün vefat saatine ayarlıymış.

Gazetecilik etiği, ortaya bir iddia atmadan önce teyit etmeyi gerektirir. Çölaşan gerçekten şüphe ettiyse yayına katılan gazetecileri ya da TRT yönetimini arasaydı işin doğrusunu kolayca öğrenirdi. Hadi onlara güvenmiyor diyelim, kameramanlara ya da çaycılara bile sorsa anlatırlardı işin aslını...

Her şey bir kenara, yayın banttan olsa, amaç da içeriği sonradan kontrol etmek olsa, tartışma yaratan Merkez Bankası faiz açıklamasını, üçüncü doz aşı meselesini ya da Hasan Öztürk’e “Yoksa hayvanı sen mi öldürdün?” diye espri yaptığı bölümü tutarlar mıydı!

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Çölaşan'ın dün kaleme aldığı "Canlı mı cansız mı!" başlıklı yazısı için tıklayın.