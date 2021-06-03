Can Ataklı: Bu hesaba göre Erdoğan, Korona aşılarını herkesten önce olmuş ya da 'resmi olarak açıklanan aşı tarihleri' gerçeği yansıtmıyor

Korkusuz yazarı Can Ataklı, önceki akşam TRT'de katıldığı programda üçüncü aşısını yaptırdığını ifade eden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir ve ikinci aşısını olduğu tarihleri hatırlatarak üçüncü aşının zamanlamasına dikkati çekti.

Uzmanların üçüncü aşı için hatırlatma dozu olduğunu ve ikinci aşıdan 6 ay sonra yapılması gerektiğini ifade ettiğinin altını çizen Ataklı, "Resmi açıklamalara göre; AKP Genel Başkanı ilk doz aşısını 14 Ocak’ta oldu. Ardından 11 Şubat’ta ikinci doz aşısını yaptırdı. Erdoğan’ın üçüncü dozu olduğunu açıkladığı tarih 1 Haziran. Yani eğer Erdoğan, hemen yayına çıktığı gün üçüncü aşısını olmuşsa, ikinci aşıdan sonra geçen süre 3.5 ay bile değil" diye yazdı.

"O halde demek ki Erdoğan, nedenini bilemeyeceğimiz bir riske girerek 6 aylık süre dolmadan üçüncü aşısını olmuş. Ya da… İşte bu nokta çok önemli. Erdoğan’ın 'resmi olarak açıklanan aşı tarihleri' gerçeği yansıtmıyor" diyen Ataklı, "Yani 11 Şubat’ta kameraların önünde yapılan ve ikinci doz olduğu belirtilen aşı, muhtemelen aslında yapılmadı, yapılmış gibi fotoğraf çektirildi. Bu durumda Erdoğan’ın en iyi ihtimalle kasım ayının sonunda iki doz aşısını tamamladığı anlaşılıyor" ifadelerini kullandı.

Ataklı yazısının devamında da, "Peki bu neden halktan saklanır? Halka neden sanki şubatta aşı yapılıyormuş gibi sunulur? Erdoğan’a hangi aşı yapıldı? Çin aşısı mı, Alman BioNTech mi, yoksa bilmediğimiz başka bir aşı mı? Neden hemen her konuda şaibe yaratacak işler yaparlar ki?" sorularını gündeme getirdi.

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