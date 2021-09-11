Kübra Par’dan muhalefete: Teoriyi bırakın, pratikte ortaya somut projeler koyun

HaberTürk yazarı Kübra Par, muhalefeti ekonomik sorunlar karşısında vatandaşın önüne somut projeler koymamakla eleştirdi.

“Efendim, demokrasi ve özgürlükler gelince ekonomi düzelecekmiş. Teoriyi bırakın, pratikte ortaya somut projeler koyun. Çok mu zor ekonomi kurmaylarınızı bir araya toplayıp, 2 hafta bir yere kapatıp sonra ortak bir deklarasyon açıklamak?” diye soran Par, devamında şunları kaydetti:

“Birlikte yapamıyorsanız ayrı ayrı yapın. İYİ Parti Lideri Meral Akşener 2 yıldır esnafı dolaşıyor, pahalılığı anlatıyor. Peki kurmayları arasında bir eski Merkez Bankası Başkanı’na da sahip bu partiden şöyle kamuoyunun günlerce konuşacağı bir ekonomi eylem planı çıktı mı?Ya da en büyük alameti farikası ekonomi yönetimi olan Ali Babacan bütün flaşları üzerine çevirecek bir vaatler dizisi açıkladı mı? Parlamenter sisteme dönüş için hazırladıkları teorik çalışmaların yarısını ekonomi konusunda yaptılar mı? Diyeceksiniz ki canım sen de hep muhalefete yükleniyorsun, biraz da iktidara laf söyle. Tablonun bu kadar kötüleşmesinden elbette onlar sorumlu. Peki sandık gelmeden seçim zaferi ilan eden muhalefet halkın umutsuzluğunu ortadan kaldırmak için ne vaat ediyor?”

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