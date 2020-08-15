HaberTürk yazarı Kübra Par: Vatan Partisi tabelasını indirip 'Çin Komünist Partisi Türkiye Şubesi' mi yazsa?

HaberTürk yazarı Kübra Par, bugünkü yazısında Vatan Partisi'ne yakınlığıyla bilinen Aydınlık Dergi'nin kendisine gönderdiği temmuz sayısıyla ilgili görüşlerine yer verdi. Paket içinden "Çin’in Ankara Büyükelçiliği tarafından basılmış bir propaganda yayınının" çıkardığını belirten Par, Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'e, "Bundan zerre rahatsızlık duymuyorsanız, Vatan Partisi tabelasını indirip 'Çin Komünist Partisi Türkiye Şubesi' mi yazsanız acaba?" diye sordu.

Par, "Çin’de belli bir zaman geçirmiş ve Çin karşıtı söylemlere temkinli yaklaşan bir gazeteci olarak bu kadarı bana bile fazla geldi doğrusu!" ifadelerini kullandı.

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