Kübra Par’dan Cumhur İttifakı’na Cübbeli Ahmet çağrısı: “Sen ne yapmaya çalışıyorsun birader? Kendine gel” demeliler

HaberTürk yazarı Kübra Par, HDP seçmenine yönelik tepki çeken açıklamalar yapan Cübbeli Ahmet’le ilgili kaleme aldığı yazısında, “Fakat en temel demokratik hakkını kullanarak oy veren milyonlarca insanı kafadan suçlu ilan etmek, beddua etmek, hatta vatandaşlıktan çıkarmaktan söz etmek de nedir?” diyerek sitem etti.

“Ülkeyi asıl bölecek olan, Kürt vatandaşlarımızın bu ülkeyle kurduğu duygusal bağı zedeleyen bu türden izan yoksunu açıklamalardır” diyen Par, “Cübbeli Ahmet Hoca belli ki kendisine bir siyasi misyon edinmiş ama bu türden tehlikeli açıklamalara en başta Cumhur İttifakı’nı temsil eden siyasetçiler itiraz etmeli, 'Sen ne yapmaya çalışıyorsun birader? Kendine gel' demeli” diye yazdı.

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