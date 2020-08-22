Habertürk yazarı Kübra Par: Büyük projeler, yollar, köprüler Erdoğan’a hep kazandırdı, muhalefetin işi artık çok daha zor

Habertürk yazarı Kübra Par, Karadeniz'de doğal gaz rezervi bulunmasının artık muhalefetin işini daha da zorlaştırdığını yazdı.

Bugünkü yazısında bir süredir AKP oylarında düşüş gözlemlendiğini, kararsızların oranınınsa epey yüksek olduğunu belirten Par, "Ardından Ayasofya hamlesi geldi. Muhafazakâr seçmen üzerinde yarattığı heyecan barizdi. “Erdoğan son kozlarını oynuyor. Ekonomi daha da kötü gidecek bunların etkisi kaybolacak. İstanbul ve Ankara başarısı da gösterdi ki bir dahaki seçimi kazanma ihtimalleri zor” diyordu muhalefet" diye yazdı.

Seçimlere ilişkin oy tahminlerini yeni baştan düşünmek gerektiğini ifade eden Par, "Çünkü şans iktidara en sıkıştığı yerden, ekonomiden güldü. Vatandaşın cebine hemen yansıması elbette mümkün değil fakat Karadeniz’de doğalgaz bulunması iç siyasette oyunu ciddi bir biçimde Erdoğan ve AK Parti lehine çevirecek. Üstelik dış politikada da en sıkıştığı anda. Dikkatlerin Karadeniz’e kayacak olması Doğu Akdeniz’de tırmanan gerilimi yatıştırabilir. Batı ile ilişkileri toparlamak adına fırsat yaratabilir. Mısır ile ilişkileri ısıtarak Doğu Akdeniz’de Türkiye karşıtı blokta gedikler açılmasına imkân tanıyabilir" yorumunu yaptı.

Par, "Siyaset bir umut verme meselesi. Büyük projeler, yollar, köprüler Erdoğan’a hep kazandırdı. Şimdi de doğalgaz umudu elini ciddi biçimde rahatlatacak. Tüm bu tablo karşısında muhalefetin işi artık çok daha zor" ifadelerini kullandı.

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