Kübra Par: Bülent Arınç bu sefer haklı; asıl mesele bunlarla yüzleşmeyi kabul edecek bir muhatap bulamaması

AKP'nin kurucularından da olan Bülent Arınç, TV5’te yayınlanan 4. Güç programında Hasan Basri Akdemir ve Mustafa Deniz’in sorularını yanıtlamıştı. Arınç'ın laiklik tartışması ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik görüşleri dikkatleri çekmişti. Arınç burada yaptığı açıklamada, "Bizim dindar insanlarımızın bile tamamen tersine döneceğini bir gün göreceksiniz. Çünkü onlar dini böyle hamaset kokulu konuşmaların yanında cebine giren ve cebinden çıkan paraya bakar. Eğer onda bir eksilme görüyorsa, din, iman, vatan, millet, bunlar bir kenarda durur, onlara saygısını eksik etmez, ama değer yargıları tamamen değişebilir" ifadelerini kullanmıştı. TIKLAYIN - Bülent Arınç: Dindar insanların bile tersine döndüğünü göreceksiniz; çünkü herkes cebine giren ve cebinden çıkan paraya bakar