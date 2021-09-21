Kübra Par: Bülent Arınç bu sefer haklı; asıl mesele bunlarla yüzleşmeyi kabul edecek bir muhatap bulamaması

HaberTürk yazarı Kübra Par, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olan ve 2020’nin Kasım ayında Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyeliğinden istifa eden Bülent Arınç’ın, “Bizim dindar insanlarımızın bile tamamen tersine döneceğini bir gün göreceksiniz” açıklamasına hak verdi.
Arınç’ın açıklamalarıyla AKP’ye, “Din meselesine fazla abanmayın, ekonomiyi toparlayamazsanız gemiyi önce dindar seçmen terk eder” uyarısında bulunduğunu belirten Par, “Arınç geçmişte tepki çeken çıkışlar yapsa da son açıklamaları son derece makul ve mantıklı. Asıl mesele bunlarla yüzleşmeyi kabul edecek bir muhatap bulamaması” diye yazdı.
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AKP'nin kurucularından da olan Bülent Arınç, TV5’te yayınlanan 4. Güç programında Hasan Basri Akdemir ve Mustafa Deniz’in sorularını yanıtlamıştı. Arınç'ın laiklik tartışması ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik görüşleri dikkatleri çekmişti. Arınç burada yaptığı açıklamada, "Bizim dindar insanlarımızın bile tamamen tersine döneceğini bir gün göreceksiniz. Çünkü onlar dini böyle hamaset kokulu konuşmaların yanında cebine giren ve cebinden çıkan paraya bakar. Eğer onda bir eksilme görüyorsa, din, iman, vatan, millet, bunlar bir kenarda durur, onlara saygısını eksik etmez, ama değer yargıları tamamen değişebilir" ifadelerini kullanmıştı.
TIKLAYIN - Bülent Arınç: Dindar insanların bile tersine döndüğünü göreceksiniz; çünkü herkes cebine giren ve cebinden çıkan paraya bakar