Bülent Arınç: Dindar insanların bile tersine döndüğünü göreceksiniz; çünkü herkes cebine giren ve cebinden çıkan paraya bakar

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Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olan ve 2020’nin Kasım ayında Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyeliğinden istifa eden Bülent Arınç, hayat pahalılığından söz ederken, "Bizim dindar insanlarımızın bile tamamen tersine döneceğini bir gün göreceksiniz. Çünkü onlar dini böyle hamaset kokulu konuşmaların yanında cebine giren ve cebinden çıkan paraya bakar. Eğer onda bir eksilme görüyorsa, din, iman, vatan, millet, bunlar bir kenarda durur, onlara saygısını eksik etmez, ama değer yargıları tamamen değişebilir" dedi.

AKP'nin kurucularından da olan Bülent Arınç, TV5’te yayınlanan 4. Güç programında Hasan Basri Akdemir ve Mustafa Deniz’in sorularını yanıtladı.

Son dönemde laiklik üzerine yaptığı açıklamalarla gündem olan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve eski AKP milletvekili Resul Tosun ile ilgili de konuşan Arınç, "Sayın Diyanet İşleri Başkanı da bir süredir bir tartışmanın içerisinde. İkinci defa atandığına göre o da bu tür konuşmalar yapmanın uzağında kalacaktır diye tahmin ediyorum.” dedi.

Bülent Arınç'ın yaptığı açıklamalardan öne çıkan sözler şu şekilde:

"Bu kimseye yaramaz"