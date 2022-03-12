Kübra Par: Batı ile ilişkiler konusunda yeni bir dönemecin eşiğindeyiz

HaberTürk yazarı Kübra Par, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal girişiminin 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan uluslararası düzeni ciddi anlamda sorgulamaya açtığını ifade etti; “AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Landrut’nun da dediği gibi bu savaş tıpkı 11 Eylül sonrası gibi büyük değişimleri tetikleyecek” dedi.

Bu yeni dönemin Türkiye için hem fırsat hem de tehditlerle dolu olduğunu söyleyen Par, “Batı ile ilişkiler konusunda yeni bir dönemecin eşiğindeyiz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Antalya’da gerçekleştirilen forumdaki açıklamalarını hatırlatan Par, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya’yı açıkça kınaması, Rus gemilerinin boğazlardan geçisine diplomatik bir manevra ile engel olması ve son olarak Antalya’da arabulucu olarak Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarının bir araya gelmesi Türkiye’nin Batı nezdindeki kredibilitesini ciddi oranda arttırdı” değerlendirmesini yaptı.

Par, “Aylardır Erdoğan’a mesafe koyan ABD Başkanı Joe Biden da nihayet gelişmelere duyarsız kalmayarak Cumhurbaşkanı ile bir telefon görüşmesi yaptı. Yakın gelecekte ABD’nin bırakın F-16 talebini karşılamayı, F-35 ve CAATSA yaptırımlarını kaldırmasını dahi konuşabiliriz” öngörüsünde bulundu.

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