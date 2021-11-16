Kübra Par: AK Parti keşke kendisi de bir helalleşme yolculuğuna çıksa

Habertürk yazarı Kübra Par, CHP lider Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Geçmişte partimizin de hataları oldu; helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım" ifadesinin desteklenmesi gerektiğini belirterek, "CHP gerçekten de 28 Şubat mağdurları başta olmak üzere CHP’nin yıllarca öteki olarak gördüğü kesimlerle tam olarak barışabilir mi bunu bekleyip görmek, Kılıçdaroğlu’nun iyi niyetli hamlesine şans tanımak gerekir. AK Parti keşke bunun imkânsızlığını vurgulamak yerine kendisi de bir helalleşme yolculuğuna çıksa..." diye yazdı.

Balyoz davası, FETÖ'cü olmadıkları halde iftiraya uğrayıp işlerini kaybedenler, bürokraside önü tıkanan Alevi vatandaşlar ve AKP'li olmadığı için mülakatlarda elenenlere işaret eden Par, "Kısacası son 20 yılda iktidarın mağdur ettiği tüm kesimlerden özür dileseler..." ifadelerini kullandı.

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