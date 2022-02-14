Kübra Ece'nin son sözleri ve evdekilerin ifadeleri ortaya çıktı

Kübra Ece’nin bir binanın 4’üncü katından düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. İfadelere göre; Kübra Ece, eski erkek arkadaşı Mehmet Emre Ş. ortak arkadaşları Hanife’yi sosyal medyadan takip edince evine gitti. Kübra Ece’nin, burada eski sevgilisine “Hanife’yi neden ekledin? Beni rezil ediyorsun, taşıyamıyorum bunu” diyerek tartıştığı belirlendi. Öte yandan Ece, eski sevgilisinin yeni sevgilisini görünce, “Bunun için mi ilişkimizi bitirdin!” diyerek daha da sinirlendi. Kısa bir arbedenin ardından Mehmet Emre'nin “Yeter artık senden kurtulmak istiyorum” demesi üzerine Kübra Ece de “Benden kurtulun o zaman” diyerek balkona koştu.

Hürriyet'ten Musa Kesler'in aktardığı ifadelere göre; Kübra Ece, geçen aralık ayında ayrıldığı üç yıllık sevgilisi Mehmet Emre Ş.’nin Hanife adlı ortak arkadaşlarının Instagram fotoğrafına ‘like (beğeni)’ yaptığını gördü. O gece birkaç arkadaşıyla birlikte “Neden like yaptın?” diye Mehmet Emre’nin evine gitti.Mehmet Emre de, evdeki Brezilyalı sevgilisini odaya kilitleyip Kübra Ece'yi içeri aldı. Tartışmaya başladılar. Kübra Ece, “Hanife’yi neden ekledin? Beni rezil ediyorsun, taşıyamıyorum bunu” diye tepki gösterdi. Bu sırada sesleri duyan Brezilyalı Luiza Marina C. (26) odadan çıktı. Mehmet Emre’nin sevgilisi Marina’yı gören Kübra Ece, “Bunun için mi ilişkimizi bitirdin!” diyerek daha da sinirlendi. Marina’nın üzerine yürüdü. Kısa bir arbedenin ardından tekrar tartışmaya başladılar. Mehmet Emre, “Yeter artık senden kurtulmak istiyorum” deyince, Kübra Ece de “Benden kurtulun o zaman” diyerek balkona koştu. Bir arkadaşı da arkasından gitti ancak yetişemedi.