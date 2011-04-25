Kübra bebeğin resmen açlıktan öldüğü kayıtlara geçti!

T24 - Henüz 2.5 aylıkken ‘açlıktan öldüğü’ haberi basına yansıyınca Samsun Emniyeti’nin “Polis raporuna açlıktan ölüm sehven yazılmıştır” açıklamasının, gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.Raporu hazırlayan polisin ‘sürgün’ edilmesine de yol açan olayla ilgili hastane raporunda, Kübra bebeğin ‘açlıktan öldüğü’ resmen kayıtlara geçti. Savcılık otopsisinde de, bebeğin midesinin tamamen boş olduğu yer aldı.



Samsun’un Tekkeköy İlçesi’nde geçen 26 yaşındaki Necla ve geçirdiği iş kazası nedeniyle işsiz olan 30 yaşındaki Murat Bakırcı çiftinin 2.5 aylık bebekleri Kübra Nazar Bakırcı, 17 Ocak tarihinde yaşamını yitirdi. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:

2.5 aylık Kübra’nın ölüm nedeni polis bültenine ‘beslenme yetersizliği’ olarak yazıldı. Olayın basın tarafından ülke gündemine taşınması üzerine, aynı günün akşamı Emniyet Müdürlüğü bültene ‘sehven’ ‘beslenme yetersizliği’ diye yazıldığını, ilgili polis memurunun da görev yerinin değiştirildiğini açıkladı. Valilikten konuyla ilgili yapılan açıklamada da açlıktan ölümün sadece ailenin iddiası olduğu ileri sürüldü.





İşte açlığın belgesi



Kesin ölüm nedeni için İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek sonuç beklenirken, Kübra Nazar Bakırcı’nın ölmeden 25 gün önce ailesi tarafından Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne götürüldüğünü ve burada yapılan muayenede ‘beslenme yetersizliği’ tanısı konulduğu, ‘gizlenen’ ilk otopsi raporunda da açık bir dille beslenme yetersizliğinin vurgulandığı ortaya çıktı. 23.12.2010 tarihinde hastane polikliniğinde muayene edilen Kübra bebeğin çok zayıf olduğu ve ‘malnutrisyon-kistik fibrozis’ tanısı konularak, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi’ne sevk edildiği belirlendi.



Otopsi: Midesi boş



Ayrıca Kübra bebeğe Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan otopside küçük kızın midesinin boş olduğunun tespit edildiği açık bir dille vurgulandı. Bakırcı ailesinin avukatı Yalçın Korkmaz, minik kızın babası Murat Bakırcı’nın 15 Nisan 2008 tarihinde geçirmiş olduğu iş kazası nedeniyle sağ ayağının bilekten kesildiğini ve çalışamadığını belirterek şunları kaydetti:



“Müvekkilime gelir bağlanması için Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğü’ne ve SGK İl Müdürlüğü’ne 27.08 2008 tarihinde yapmış olduğumuz müracaata rağmen, herhangi bir maaş bağlanmamıştır. Müvekkilim çalışamadığı için ilkel koşullarda yaşamını sürdürürken, devletin sosyal devlet olmasından kaynaklanan görevlerini yerine getirememesinden dolayı çocuğuna ihtiyaç duyduğu gıda maddelerini alamamış ve kızını kaybetmiştir. Biz de Samsun İdare Mahkemesi’ne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Maliye Hazinesi hakkında toplam 210 bin TL’lik manevi tazminat davası açtık.” ’





Fakir ailelerde görülür



Kübra bebeğe Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde konulan ‘malnutrisyon-kistik fibrozis’ tanısını değerlendiren Doç. Dr. Aliye Özenoğlu, ‘malnutrisyon’un kötü, yetersiz ve dengesiz beslenme anlamına geldiğini söyledi. Doç. Dr. Özenoğlu, konuyla ilgili şu bilgileri verdi: “Kistik fibzorist bir kronik metabolizma hastalığıdır. Bu kişilerin aldıkları besinler enzim eksikliği nedeniyle sindirilmeden vücuttan dışarı atılır. Vücut yenilen besinlerdeki vitamin, mineral, proteini alamaz. Malnutrisyon özellikle fakir ailelerde yeterli besin alınamaması nedeniyle görülür.”







