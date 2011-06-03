Kübra bebeğin ölüm nedeni belirlenemedi

T24 - Samsun'da 2,5 aylıkken açlıktan öldüğü iddiasıyla kesin ölüm sebebinin tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Kübra Nazar Bakarcı'nın ölüm sebebi tespit edilemedi.











Miting meydanlarında Kübra bebeğin ölümü polemik konusu oldu. CHP lideri Kılıçdaroğlu mitinglerinde '2,5 aylık Kübra bebek açlıktan öldü' diyor, iktidar partisi ise bu sözlere tepkili...

1'inci İhtisas Kurulu 3 maddelik sonuç bölümünde, bebeğin düşmeye ve açlığa bağlı ölümün olmadığını belirterek, kendilerinin de ölüm sebebini tespit edemediklerini vurguladı. Bakırcı ailenin avukatı Yalçın Korkmaz ise rapora itiraz edeceklerini söyledi.

Samsun'un Tekkeköy İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan 26 yaşındaki Necla ve geçirdiği iş kazası nedeniyle işsiz olan 30 yaşındaki Murat Bakırcı çiftinin 2.5 aylık bebekleri Kübra Nazar Bakırcı 17 Ocak günü rahatsızlandı. Kübra bebek Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne 112 Acil Servis ambulansıyla götürülürken yolda öldü. Kübra bebeğin hastaneye ölü olarak gelmesi üzerine Cumhuriyet Savcısı, otopsi istedi. Yapılan otopsinin ardından bebeğin kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için alınan parçalar İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kübra Nazar Bakırcı'nın ölüm sebebi, polis kayıtlarına 'beslenme yetersizliği' olarak geçti.



'Beslenme yetersizliği' sehven

Olayın basında yer alması üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü yazılı açıklama yaparak, hazırlanan asayiş vukuat bültenine küçük kızın ölümünün kayıtlara 'sehven' 'beslenme yetersizliği' diye geçtiğini ifade etti. Kent yöneticileri tarafından ise Kübra'nın olaydan bir hafta önce düştüğün ve düşmeye bağlı olarak hayatını kaybetmiş olabileceği açıklamaları yapıldı.



Aile ısrarlı: Beslenme yetersizliği

Diğer taraftan Kübra Nazar Bakırcı'nın ölmeden 25 gün önce ailesi tarafından Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldüğü ve burada yapılan muayenede 'malnutrisyon-kistik fibrozis' (Beslenme yetersizliği) tanısı konularak Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildiği ancak götürülmediği ortaya çıktı. Baba Murat Bakırcı ve anne Necla Bakırcı ise çocuklarının ölüm sebebi olarak kendilerine beslenme yetersizliği olduğunu belirterek, kendilerinin bir ihmali olmadığını söyledi.

Soruşturmayı yürüten Tekkeköy Cumhuriyet Savcılığı, tüm belgelerle otopsi CD'si İstanbul Adli Tıp Kurulu 1'inci İhtisas Kurulu'na gönderdi. Kurul yaptığı inceleme sonrasında Kübra Nazar Bakırcı'nın ölüm sebebi ile ilgili 9 sayfalık bir rapor hazırladı. 3 maddelik sonuç bölümünde ise Kurul, küçük çocuğun aşırı zayıf görünümde olmadığı, yanaklarında çökme olmadığı, kafa kubbe ve kaide kemiklerinin sağlam olduğunu belirtti. Kübra bebeğin doğumdan itibaren vücut ölçümlerinin düzenli olarak takip edilmediğine dikkat çeken Kurul, "35 haftalık, 50 santimetre boyunda, 2 kilo 940 gram ağırlığında prematüre doğan bebeğin gestasyon (gebelik) yaşına göre düşük olmaması nedenleriyle ölümünün beslenme yetersizliğine bağlı olmadığını" belirtti.

1'inci İhtisas Kurulu "Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde yeterli kilo alama şikayeti ile götürülen, yapılan muayene ve tetkiklerde beslenme yetersizliği ve kistik fibrozis tanıları ile tetkik ve tedavi amacıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen çocuğun, üniversitenin Gastroenteroloji Kliniğine götürülmemesi, bu tarihten ölümüne kadar geçen sürede sağlık durumu ile ilgili her hangi bir tıbbi belge bulunmaması ve otopsisinde ölümü açıklayacak herhangi bir bulgu tespit edilememesi nedenleri ile mevcut bulgularla ölüm sebebinin belirlenemediği oy birliği ile müteala olunur" ifadeleri yer aldı.

Bakırcı ailesinin avukatı Yalçın Korkmaz ise Bakırcı ailesinin avukatı Yalçın Korkmaz ise,"Raporda bebeğin doğum kilosu üzerinden değerlendirme yapılmış, oysa Samsun'da yapılan otopside bebeğin kilosunun tahmini 1.5-2 kilogram olarak belinlenmişti. Kurul bu durumu gözönüne almamış. Rapora itiraz edip Adli Tıp Genel Kurulu'ndan tekrar rapor alınmasını isteyeceğiz. Bir bebek öldü. Ama neden öldüğü bir türlü tespit edilemiyor. Bu olayın peşini bırakmayacağız" diye konuştu.

Avukat Yalçın Korkmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Maliye Hazinesi'ne toplam 210 bin TL'lik manevi tazminat davasının ve baba Murat Bakırcı'nın, geçirdiği iş kazası sonrasında işyerine açtığı 501 bin TL'lik tazminat davasının devam ettiğini söyledi.